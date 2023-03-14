“钢铁长城”：习近平誓言加强中国军事力量

在中美关系日益紧张之际，中国国家主席习近平表示，要贯彻“总体国家安全观”、兼顾发展利益，就必须强化中国军队现代化，使其成为“钢铁长城”。





本周一，习近平展开第三个国家主席任期后，首次发表讲话提到中国要增强维护国家安全能力和提高管理公共安全治理力度。





他在全国人大闭幕式向近 3000 名与会代表发表讲话时表示：“安全是发展的基础，稳定是强盛的前提。”





“要全面推进国防和军队现代化建设，把人民军队建设成为有效维护国家主权、安全、发展利益的钢铁长城。”





在习近平起用所信任的盟友担任国家安全高层后，执政的共产党预计将加强党对安全事务的监督。





对于台湾这个中国声称拥有主权且是半导体主要产地的岛屿，习近平表示坚决反对台独和分裂活动，以及外部势力干涉。





他说要“坚定不移推进祖国统一进程”，基于北京声称台湾这个自治的民主岛屿是中国领土的一部分，必须与中国统一，必要时甚至会使用武力。





习近平在充满民族主义色彩的讲话中也提到要加快科技发展和追求在科技上“自立自强”。他的讲话中，有八次提到“民族复兴”，即恢复中国在经济、文化和政治上应有的领导地位。





他说，在1949 年执政党上台前，中国沦为“半殖民地半封建社会，饱受列强欺凌”。





他接着说：“我们终于洗雪民族耻辱，中国人民成为自己命运的主人，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。”



中国国内生产总值目标下调

中国新任总理李强向民营企业派定心丸，他向与会代表说，企业经营环境会得到改善，无论什么类型的公司都会得到平等对待。





李强曾任上海市委书记，3月11日在全国人大会议被任命为总理，其任务是在经过三年新冠疫情防控后重振中国这个世界第二大经济体。





他是习近平的亲密盟友，在一次记者会上首次公开亮相时表示，中国将采取措施促进就业，并敦促各级干部要与民营企业家“交朋友”。



LISTEN TO China sets economic targets at National People's congress SBS News 06/03/2023 03:49 Play

李强面对的挑战包括消费者和民营企业的消费信心疲弱、出口需求低迷以及中美关系恶化。





在去年经济增长仅 3% 之后，人大会议将国内生产总值（GDP）的增长目标定为约 5%，这是近 30 年来的最低目标。





李强说，实现这一目标并不轻松，中国今年要面对许多新挑战。





李强刚接替完成两个五年任期的李克强。在任期间随着习近平加强对经济的掌控，李克强被视为被边缘化。





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