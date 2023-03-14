SBS早新闻（3月15日）Play14:06 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.9MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。国防部长提AUKUS核潜艇项目的必要性；达顿呼吁对潜艇项目支出保持债务透明；国民银行发布调查报告，企业状况良好；韩国总统将访问东京参加区域安全峰会。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【新州选举】如何在2023年新州选举中投票？杨紫琼获95届奥斯卡金像奖最佳女主角《瞬息全宇宙》在奥斯卡大放光彩 对澳大利亚为何意义特别？COVID-19限制放松 中国正式对海外访客重新开放分享Latest podcast episodes【正在行动】您如何看待澳英美宣布的AUKUS核潜艇项目？SBS晚新闻（2023年3月14日）“101张笑脸”温暖人心 让艺术发出的声音更响亮【现场说法】家庭因部长干预免遭驱逐出境 什么情况下可申请移民部长干预？