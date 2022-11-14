多个团体敦促民众及社交媒体勿下载分享发布Medibank被盗信息

健康及社区团体敦促澳大利亚人和社交媒体公司避免下载、分享或发布Medibank数据泄露事件中暴露的被盗健康数据。





上周分三次上传到暗网的被盗医疗记录显示了有关堕胎程序、精神健康状况，以及酒精或毒品问题的敏感信息。





在一份联合声明中，澳大利亚艾滋病组织联合会与其他包括澳大利亚心理健康组织和澳大利亚消费者健康论坛在内的组织，共同敦促Facebook和Twitter等社交媒体公司承诺删除出现在其平台上的所有被盗信息。





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澳大利亚艾滋病组织联合会首席执行官达里尔·奥唐纳称，敲诈风险的确存在，需要做更多工作来减少影响。





他说：“我们看到，黑客们正在寻求将这些更敏感的信息作为要挟，以获取利益。对于感染艾滋病毒的澳大利亚人来说，即使在这一流行病流行了35或40年之后，耻辱感仍然是一个非常可怕的问题。我们从研究中得知，大约四分之一的澳大利亚人如果知道艾滋病毒感染者的状况，就会对他们采取消极的态度。有很多需要教育和提高认识的地方。”



