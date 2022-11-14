SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月14日）Play06:46SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.5MB)Published 14 November 2022 at 5:21pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 电力等运营成本上涨 澳洲华人商家称“生意难做”；数据被黑客窃取 澳洲Medibank客户能否获得赔偿；第四波疫情侵袭澳洲 专家分析三大因素推动；新州药剂师将有权开出部分处方药。（请点击播放键收听详细内容）Published 14 November 2022 at 5:21pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE电费两年内将涨五成？华人企业主表示“生意难做”如何通过SBS电台和电视紧贴2022年世界杯足球赛事？新州药剂师将有权开出部分处方药疫情期间宠物肥胖率上升 主人该如何帮助爱宠保持健康？澳大利亚第四波新冠疫情来袭：这意味着什么 有何应对措施？数据被黑客窃取 澳大利亚Medibank客户能否获得赔偿？连日降雨 全澳多地发布洪涝灾害警告Advertisement分享Latest podcast episodes你的钥匙放在哪里？这些方法可有效预防房屋和汽车盗窃SBS早新闻（11月14日）David:我记忆里的“供销社”自杀和自残看不见的代价