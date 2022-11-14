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SBS晚新闻（2022年11月14日）

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SBS Mandarin evening news

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Published 14 November 2022 at 5:21pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

电力等运营成本上涨 澳洲华人商家称“生意难做”；数据被黑客窃取 澳洲Medibank客户能否获得赔偿；第四波疫情侵袭澳洲 专家分析三大因素推动；新州药剂师将有权开出部分处方药。（请点击播放键收听详细内容）

Published 14 November 2022 at 5:21pm
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