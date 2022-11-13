SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月14日）Play13:57SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.78MB)Published 14 November 2022 at 9:17amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 14 November 2022 at 9:17amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS阿尔巴尼斯预计将与习近平进行正式会晤；Medibank可能面临法律诉讼；印尼将成为下一任东盟主席国；Advertisement内塔尼亚胡将再次担任以色列总理。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。、READ MORE数据被黑客窃取 澳大利亚Medibank客户能否获得赔偿？连日降雨 全澳多地发布洪涝灾害警告拉尼娜意味着高花粉指数：花粉症和感染新冠病毒的区别外长黄英贤将在惠特拉姆演讲中概述重建澳中关系计划分享Latest podcast episodesDavid:我记忆里的“供销社”自杀和自残看不见的代价SBS早新闻（2022年11月13日）【我们的故事】Prahran选区工党候选人邹慧心：“我希望把华人的声音带进政府”