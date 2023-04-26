拜登宣布竞逐连任 并呼吁让他“完成这项工作”

要点： 美國總統 美国总统拜登将在 2024 年寻求连任。拜登將在 2024 年尋求連任。

他的竞选拍档、副总统贺锦丽 (Kamala Harris) 将加入他2024年的竞选团队。

在拜登宣布角逐连任前，特朗普早于 11 月宣布参选，寻求第二个任期。

美国总统拜登正式宣布将 2024 年角逐连任，这决定将考验美国国民是否准备好让这位 80 岁的民主党成员再续四年任期，这位民主党成员已经是美国历史上最年长的总统。





拜登新的竞选团队发布了一段精心制作的影片，他在片中宣布这个消息，并宣称捍卫美国民主是他的工作。影片以 2021 年 1 月 6 日，前总统特朗普的支持者袭击美国国会大厦的片段开场。





拜登说：“四年前我竞选总统时，我说过我们正在为美国的灵魂而战，我们现在仍是，现在不是自满的时候。这就是我竞选连任的原因。”





他说：“让我们把工作完成，我知道我们可以。”



拜登把共和党的政纲描述为对美国自由的威胁，誓言要打击限制女性的医疗保健、削减社会福利和对书本采取禁令，同时抨击“让美国再次伟大(MAGA) 极端分子”。 “让美国再次伟大(MAGA) ”是特朗普政治口号“Make America Great Again”的首字母缩写，他很可能是拜登在 2024 年 11 月大选中，代表共和党参选的对手。





在他接替特朗普的两年里，拜登成功在国会通过批准数十亿美元的联邦资金来应对新冠大流行和兴建新基建。尽管在拜登就任期间，美国面对 40 年以来最高的通胀率，使其在经济方面留下污名，但在他的带领下，美国失业率跌至自1969年以来最低。





拜登的年龄令他的角逐连任对民主党来说是一场历史性和具风险的赌博，民主党面临着艰难的选举地图，务求在 2024 年控制参议院，他们现时在众议院中占少数。



拜登總統的競選拍檔、副總統賀錦麗將加入他 2024 年的競選團隊。 Source: AAP, AP / Patrick Semansky 于 4 月 19 日发布的路透社/益普索民意调查中，拜登的支持率仅停留在 39%，一些美国人对他的年龄深感担忧；在预期的第二个任期结束时，他将达 86 岁，比美国男性的平均预期寿命多近十年。





在 2 月份的身体检查后，医生称拜登不喝酒，每周锻炼五次，“适合履行职责”。白宫表示，拜登的记录表明，他的头脑足够敏锐，可以胜任这项艰巨的工作。





拜登的竞选拍档、副总统贺锦丽将加入他的 2024 年竞选团队。



拜登和特朗普对决？

早于拜登宣布角逐前，特朗普早于 11 月已宣布将寻求第二个任期。他在 2020 年的总统大选输给拜登。





作为现任总统参选的拜登不太可能面临来自党内的激烈竞争。没有高级民主党成员表示想挑战他，他的竞选委员会由民主党冒起的新星组成，为其竞选活动提供建议，其中包括伊利诺伊州州长普里茨克（J.B. Pritzker）和宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro)。





潜在和已宣布的共和党总统候选人，已经开始围绕各种议题来规划 2024 年的选举，包括在通胀率居高不下的情况下削减政府开支、限制堕胎、民主党控制的城市发生罪案和非法移民的问题。





欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

