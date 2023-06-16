足球名将梅西带领阿根廷队在北京工体战胜澳大利亚足球队

无人可敌的梅西（Lionel Messi）再次让澳大利亚足球队陷入困境。在北京，他踢出了他国际职业生涯中最快的进球，澳大利亚足球队在北京以2-0的比分输给了世界冠军阿根廷。





去年世界杯上，澳大利亚足球队在16强比赛中以2-1失利。阿诺德（Graham Arnold）带领的澳大利亚足球队原本希望在周四晚上的友谊赛中对此进行反击。





但是，距离他们在卡塔尔的对抗已经过去6个月了，梅西只用了79秒就打进了他的第103个国际比赛进球，在座无虚席的看北京工人体育场打破了僵局。



在中国北京，阿根廷和澳大利亚的足球友谊赛中，阿根廷的梅西与澳大利亚的凯伊·罗尔斯在比赛中。EPA/MARK CRISTINO Source: EPA / MARK CRISTINO/EPA 虽然澳大利亚足球队感到震惊，但他们找到了自己的节奏，并向世界冠军发起了挑战。





杜克（Mitch Duke）在第28分钟被马丁内斯（Emiliano Martinez）的精彩扑救所抵挡，而首发的左后卫博斯（Jordan Bos）和麦格里（Riley McGree）表现出色。





德国人佩泽利亚（German Pezzella）在第68分钟头球破门，使澳大利亚队无力回天。但是阿诺德依旧为他的队员们的努力感到自豪，尤其是在开场10分钟内只有17%的控球率之后。





阿诺德说：“当你和世界冠军进行这样的比赛时，对于很多人来说，这显然是一个很好的学习曲线。”





“很明显，比赛开始时我们的情况不好。我认为那是一次犯规，但我没法说是不是算。”





“对于那些可能从未在这种环境中打过球的年轻球员来说，这是一种学习经验，我认为他们不错地处理了这种场合。”





“在前10分钟后，我认为我们做得非常好。”





“总的来说，最令人高兴的是一些孩子来了，我们只是要让他们露脸，让他们有机会在这种类型的对手面前展示自己。”





“我知道输掉一场国际比赛并不美妙，我是一个糟糕的失败者，但在一天结束时，我不能为孩子们感到更骄傲了。”





可容纳68,000人的工体显然是支持阿根廷的，尤其是支持梅西的，一个球场入侵者甚至一度跑去拥抱这位超级巨星——阿诺德在赛前指出，他在人群中看不到任何黄色的衬衫。



2023年6月15日，在北京的阿根廷和澳大利亚的足球友谊赛中，一名球场入侵者在拥抱阿根廷的梅西后被保安追赶。 EPA/MARK CRISTINO Source: EPA / MARK CRISTINO/EPA “我真的希望梅西能从球衣销售中得到一点好处，因为我这辈子都没有见过这么多阿根廷的10号球衣！”阿诺德调侃道。





仅仅在第二分钟，梅西的崇拜者们就得到了他们想要的东西。





莱基（Mathew Leckie）将球困在脚下，费尔南德斯（Enzo Fernandez）将球抢走，向前突进，然后在禁区外找到梅西。





这位35岁的老将左脚一晃，一个漂亮的击球越过莱恩（Mat Ryan），连续第七次在国际比赛中得分。





当后来被问及澳大利亚面对更多顶级对手的前景时，阿诺德说： “只要梅西不出场，就可以了。”





当巴克斯（Keanu Baccus）将一个可爱的球传给博斯，后者完美地将一个巧妙的传球传到杜克的脚下时，澳大利亚极度接近扳平比分。





这名前锋的第一时间完成了比赛，迫使马丁内斯将球扑到自己的门柱上。





阿根廷队在德保罗（Rodrigo De Paul）与梅西的精彩配合下，将一个漂亮的球落在了无人盯防的佩泽拉头上，结束比赛。





澳大利亚还向6月8日去世的1974年世界杯教练拉西奇（Rale Rasic）表示敬意。





球队成员穿上了写有“谢谢罗利”（“Thanks Rale”）的热身服，而一件写有“罗利74”（“Rasic 74”）的上衣占据了球队教练席上的每一个位置。





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