迈克尔·乔丹1998年NBA总决赛球鞋拍出330万澳元 打破拍卖纪录

苏富比（Sotheby）拍卖行宣布，NBA超级球星迈克尔·乔丹（Michael Jordan）穿过的一双运动鞋以220万美元（约合330万澳元）的价格成交，创造了比赛中球员所穿运动鞋的拍卖价格纪录。





本次拍卖的球鞋是乔丹在1998年NBA总决赛的第二场比赛中穿着的“Bred”Air Jordan 13s球鞋，也是他第六次也是最后一次获得NBA总冠军。





本次拍卖巩固了乔丹作为体育用品纪念品拍卖会上最有价值的运动员的地位， 打破了他本人另一双球鞋在2021年9月创造的225万澳元的拍卖纪录。





苏富比的街头服饰和现代收藏品主管布拉姆·瓦赫特（Brahm Wachter）在一份声明中说：“今天的破纪录结果进一步证明，对迈克尔-乔丹体育纪念品的需求继续突破各种预期。”





瓦赫特说，对过去时代的怀念正在掀起乔丹纪念品的风潮。





“我们有很多不同领域的客户，从房地产、金融到私募股权。有很多人都对这个新兴市场感兴趣。”他说。





拍卖行表示，当年乔丹在这双鞋上签了名，并在比赛结束后将这双鞋送给了一个球童。苏富比没有指明卖家的身份，但明确并非原来的受赠人。





今年60岁的乔丹在公牛队度过了大部分职业生涯，赢得了6个冠军。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



