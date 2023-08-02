新南威尔士州议员呼吁将可卡因合法化

一连串的帮派枪击事件引发了关于新南威尔士州是否应将可卡因非刑罪化甚至合法化的讨论。相关权威专家表示，应对毒品问题相关措施的改革迫在眉睫。





过去一个月里悉尼各地发生了一系列枪击事件。警务部长雅斯敏·卡特利（Yasmin Catley）表示，调查人员对犯罪头目展开调查，他们被怀疑是一系列枪击事件的幕后黑手，而敌对组织正在争夺悉尼非法毒品交易的控制权。





警方称，此际，所有与毒品交易相关的行为与物品都将被置于显微镜下，展开针对性调查。因为警方认为利润丰厚的毒品市场是这些事件的共同点。





此际，绿党议员凯特·费尔曼（Cate Faehrmann）抓住这些言论不放，目前正在呼吁将可卡因合法化。





她表示：现在对毒枭来说最糟糕的事情就是合法市场，这才是他们最害怕的。因为让毒品合法化将破坏犯罪集团的商业模式，并使其能够以类似于酒精或烟草的方式受到监管。





绿党议员费尔曼认为如今政府对毒品的战争已经彻底失败了。





相反，州长柯民思（Chris Minns）带领的工党政府则表示，政府将推进州议会今年早些时候通过的立法，更加严厉的打击毒品交易犯罪。



柯民思表示将更加严厉打击毒品犯罪。 Source: SBS 柯民思表示政府正在与新州警方合作，必要时也会颁布新的针对性打击的法律。





毒品相关的改革正在成为柯民斯带领的工党政府的主要政策议题之一，该政府计划在其第一个任期内召开一次毒品问题峰会。





根据澳广ABC的报道，这次峰会将汇集专家和其他利益相关者，其形式将效仿新州工党前领袖鲍勃·卡尔（Bob Carr）在 1999 年召开的峰会。



新南威尔士州工党前领袖鲍勃·卡尔。 Source: SBS 新南威尔士州影子卫生部长马特·基恩（Matt Kean）也认为关注重点应该放在 “强有力的法律和秩序政策”上，并确保有足够的卫生资源来帮助那些有毒瘾的人。而非呼吁可卡因的非刑罪化。





此外，丹·霍华德（Dan Howard）曾领导新南威尔士州特别调查委员会（NSW Special Commission of Inquiry）调查上届联合政府时期的冰毒和其他毒品问题。他宣称大量证据表明可卡因等毒品应该去罪化。





但他同时也表示，这与可卡因合法化 “大相径庭”，因为可卡因合法化还在很远的未来。





丹表示非刑罪化意味着如果发现有人使用或持有毒品，毒品将会被没收。使用者们将被转介到教育计划或心理学家那里，解决使用和持有毒品的整个问题。





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