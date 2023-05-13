瑞典歌手Loreen摘得2023年欧洲歌唱大赛桂冠

瑞典歌手Loreen凭借其在演唱参赛歌曲《Tattoo》时的动情表演，第二次摘得欧洲电视歌唱大赛（Eurovision Song Contest）的桂冠。





在评委投票结束之后，芬兰凭借他们的歌曲《Cha Cha》处于领先地位，很有可能爆冷取得胜利，但在观众投票环节结束后，芬兰以526分不敌瑞典的583分，获得亚军。





Loreen是第一位两次赢得比赛的女歌手，她在2012年以一首《Euphoria》赢得了比赛。





她在本次在英国利物浦举办的比赛中击败了其他25位表演者，这场比赛是利物浦代表去年的获胜国乌克兰举行的。



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澳大利亚乐队Voyager排名第九，而澳大利亚出生的Andrew Lambrou排名第12，他代表塞浦路斯演唱了歌曲《Break a Broken Hear》。





今年是第67届欧洲歌唱大赛，Voyager演唱的曲目《Promise 》受到了来自37个参赛国的歌迷的欢迎。





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