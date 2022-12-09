2022年搞笑野生动物摄影大赛获奖名单公布

要点： 搞笑野生动物摄影大赛获奖名单公布；

该奖项始于2015年的一个小型比赛，现在已经发展到每年吸引成千上万参赛者的全球性赛事；

赛事旨在庆祝大自然的欢闹，同时也强调动物面临的威胁。

成功捕捉视觉错位、笨拙瞬间和滑稽表情的摄影作品，在今年的搞笑野生动物摄影大赛中获得了至高荣誉。





美国摄影师Jennifer Hadley的摄影作品“not so cat-like reflexes”被评为总冠军和“陆地生物奖”得主，这张照片捕捉到了猫科动物幼崽笨拙地从树上翻下来的瞬间。





“他想下来，在树枝上走来走去寻找合适的位置，最后就这么翻下来了。这可能是他第一次上树，他的落地并不顺利，”她说。



本届大赛获得总冠军的作品，由美国摄影师Jennifer Hadley拍摄的“Not so cat-like reflexes”呈现了猫科动物幼崽从树上试图落地但不幸“翻车”的瞬间。 Credit: ©Jennifer Hadley/ Comedy Wildlife Photography Awards 2022 她说：“不过他落地后一切都好。他站了起来，和其他幼崽一起跑开了。”





搞笑野生动物摄影大赛于2015年启动，现在每年吸引了成千上万的参赛作品。



Jean Jacques Alcalay赢得了搞笑野生动物摄影大赛中的光谱照片生物奖（Spectrum Photo Creatures）。 Source: Supplied / Jean Jacques Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards 这项免费比赛向野生动物摄影新手、业余爱好者和专业人士开放。





该赛事庆祝自然界的欢闹，同时也强调为保护大自然需要做的事情。





“一张有趣的动物照片非常有效，因为没有理解障碍，也没有必须谈判的什么禁忌，”搞笑野生动物摄影大赛官网写道。





“它挖掘了拟人化的冲动......这已被充分证明是激发人类同情心的最有力因素之一。”





搞笑野生动物摄影大赛还旨在通过幽默来吸引观众，引起人们对动物所面临威胁的关注。





“要真正理解动物和影响它们的问题，你需要将它们视为同一星球上的同胞。”



下面一起来看看其它获奖作品吧！

海底生物奖：Arturo Telle Thiemann，西班牙



西班牙摄影师Arturo Telle Thiemann凭借其作品“Say cheeeese”荣获“海底生物奖”。 Source: Supplied / Arturo Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards 少年组奖：Arshdeep Singh，印度



印度摄影师Arshdeep Singh凭借其作品“I CU boy！”获得了少年组奖。 Source: Supplied / Arshdeep Singh / Comedy Wildlife Photography Awards 最佳网络组图奖（Amazing Internet Portfolio Award）：Jia Chen，加拿大



Jia Chen获得了搞笑野生动物摄影大赛的最佳网络组图奖。 Source: Supplied / Jia Chen / Comedy Wildlife Photography Awards 优胜奖（Highly Commended）：Alex Pansier，荷兰



荷兰摄影师Alex Pansier的照片“Jumping Jack”获得了搞笑野生动物摄影大赛的优胜奖。 Source: Supplied / Alex Pansier / Comedy Wildlife Photography Awards 优胜奖：Federica Vinci，意大利



意大利摄影师Federica Vinci在柬埔寨寺庙附近散步时，拍摄到一只猴子照顾另一只猴子。 Source: Supplied / Comedy Wildlife Photography Awards 优胜奖：Jagdeep Rajput，印度

