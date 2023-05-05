悉尼一中学老师在课堂上拍摄90条学生裙底视频 面临审判

根据《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）的报道，悉尼一所高中老师被发现在教室用隐藏手机拍摄女学生裙底。警方将其描述为厚颜无耻、掠夺成性的投机主义者。





今年28岁的Eric Wong是一名来自Hornsby的科学老师和STEM老师，在悉尼北岸Crows Nest的Cammeraygal中学授课。该校一名16岁女孩在撞到智能白板上后，发现了一部隐藏的手机。





在校长得知并通知警方后，Wong被指控并承认两项未经同意拍摄他人隐私部位的罪名。





警方在对Wong家进行搜查时发现，他的一台电脑和储存设备上存有数百张穿着校服的女生在教室里的视频和照片，包括他们的裙底和胸部。





其中包括了90条视频，这些视频都是Wong拍摄的穿着Cammeraygal高中校服的女生。包括了带有黑色、红白色和灰色条纹的百褶裙，白色短袖上衣和学校的领带。





根据《悉尼先驱晨报》（Sydney Morning Herald）在一份警方提交给Hornsby地方法院的事实称述中，详细说明了Wong曾在去年12月要求一名女生留在男女混校的教室里。



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Wong邀请该女生到教室前侧的工作台上，并让她看他的笔记本电脑。女生绕到长椅上教室所在的一侧， 面向教室，然后在他的电脑上完成一项任务。





“受害者向后推了一步，身体撞上了一块独立的白板，”警方指出，“当受害者敲击并将移动智能板时，她看见一部智能手机掉到了地上，当时被故意以向上的姿势靠在智能板上。”





随后，Wong“立即......附身将手机捡起，并称他上课前把手机放在了那里”。当女孩试图谈谈手机时，Wong“立马改变了谈话内容”。





“受害者认为，手机上的摄像头被故意放置在向上的位置，并在她站在教师席上时拍摄她。”





该名女生在离开后立即告诉了一个朋友。事件发生在周五，她在周日告诉了自己的一位家长。周一，家长陪同女孩到学校通知了Cammeraygal中学的校长凯西·梅尔基（Kathy Melky）。





警方在被联系后逮捕了Wong，并在第二天对其发出了警告。10天后，他被逮捕且受到指控，校长在当天通知学校表示Wong被辞退。





警方表示，在Wong拍摄的视频中，他“在科学教室周围走动，并打开手机摄像头/视频应用程序进行录制”。这些拍摄只针对女生。





“被告走到女学生身边或身后，在与他们交谈或观察她们进行科学实验时，被告谨慎地将手机放在调整好角度的位置上，拍摄女学生裙底的隐私部位，”警方表示。





“在一些视频文件中，可以看到被告与女性受害者交谈，然后看向他的手机，手机随后被重新定位，确保手机对准女性身体所述部位拍摄。”





他还会“谨慎定位”，以记录女生在宽松上衣下的乳房和腹部区域。





“对视频文件进行的刑侦检查表明，被告在他的科学和iSTEM课程中对女学生进行了厚颜无耻、掠夺成性的投机主义者的行为，”警方指出，Wong“是一名教师，一个处于权威和信任地位的人”。





“被告的行动和行为违反了这种权威和信任。”





梅尔基校长告诉全校：“新州警方已对我校一名员工提出了严重的刑事指控。该名员工已经被辞退，并被禁止进入学校场地。”





Wong将于下周三被宣判。未经同意拍摄个人隐私部位的最高刑罚是五年监禁。





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