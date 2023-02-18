土耳其叙利亚地震死亡人数超4.6万 三位幸存者被困11天后获救

在土耳其发生破坏性地震近两周后，救援工作又有了新进展。





救援队排除万难，从众多被夷为平地的建筑物下救出了三名幸存者。





专家们将奇迹般的救援与2010年海地大地震发生15天后出现的类似情况相提并论，给人们带来了能够找到更多人的希望。





虽然许多国际救援支持团队已经离开了灾区，对一些人来说，生活正在恢复正常，但居民们说，他们的创伤还未被抚平。





居民奥兹特金（Huseyin Oztekin）和泰提克（Oguz Tetik）说，生活必须继续下去。





奥兹泰金："我个人没有失去任何家人，但我的经济损失很大。我的家和生意都没了。我正在认真思考我们要做些什么。我们会把这个问题留给时间。会发生什么，如何发生，我不知道。"





泰提克说："我失去了与我非常亲近的人。我无法忘记。我想我这辈子都不会忘记。与我非常亲近的人都走了。上帝帮助那些失去孩子和父母的人。"





许多地震中的失踪者仍然下落不明，救援人员继续在废墟下寻找生命迹象，而土耳其约有26.4万间公寓被毁。





与此同时，人们对叙利亚受害者的担忧与日俱增，世界粮食计划署向叙利亚西北部当局施压，要求其停止封锁进入该地区的通道，以帮助数十万受地震影响的人。





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