联邦政府在加沙地带继续开展撤侨行动

联邦政府表示正竭尽全力将更多澳大利亚人从饱受战火蹂躏的加沙地带带到安全地带。





到目前为止，已有25名澳大利亚人通过拉法口岸入境埃及，澳大利亚领事官员在口岸另一边与他们会面，并为他们安排免费住宿和回国的商业航班。





领事官员表示，目前仍在为大约60名滞留加沙的澳大利亚人提供领事援助。





加沙边境管理局每天都会公布一份获准离开被围困地带的外国公民名单，但澳大利亚人只出现在第一批名单中，第二和第三批名单中均没有澳大利亚人。





与此同时，美国国务卿布林肯会见以色列领导人之际，以色列军队继续包围巴勒斯坦飞地最大城市加沙。





布林肯敦促以色列暂时停止对加沙的军事进攻，以允许援助物资进入，但遭到了以色列总理内塔尼亚胡的反对，内塔尼亚胡拒绝停止军事进攻，除非哈马斯武装释放人质。





这是布林肯一个月内第二次来到中东，美国正试图平衡华盛顿对以色列10月7日遭受哈马斯致命袭击后的支持和对以色列轰炸导致平民伤亡激增的担忧。





加沙卫生部表示，迄今为止至少有9227名巴勒斯坦人在暴力冲突中丧生，其中包括3826名儿童。





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