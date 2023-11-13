分别支持巴勒斯坦和以色列的示威者在墨尔本街头发生暴力冲突

要点 上周五晚上，支持巴勒斯坦和支持以色列的抗议者在墨尔本东南部发生冲突。

上周五早晨，一场可疑的火灾烧毁了附近的一家汉堡餐厅，随后爆发暴力事件。

该餐厅创始人认为这场火灾与仇恨犯罪相关，但警方认为不涉及政治动机。

上周五晚间，分别支持巴勒斯坦和以色列的团体在墨尔本街头发生暴力冲突。





在Caulfield South地区，冲突双方在Hawthorn Road中段发生打斗，警方使用了胡椒喷雾。





支持巴勒斯坦的示威者在王子公园（Princes Park）集会，而道路另一侧则聚集了支持以色列的示威者，警察处于两拨人群中间。





警方称：“当时有两组人在示威，每组约为200人。”





一名男子被喷胡椒水并被带离现场，另一名男子被石头击中并受了轻伤。





警方表示将进一步调查这两起事件，并将查看监控录像。



冲突发生在一个犹太教堂及一家Burgertory汉堡店外。这家餐厅在周五早晨被大火损毁。





该连锁汉堡店的创始人哈希·塔耶（Hash Tayeh）表示，他曾收到过威胁，并认为这场大火是一起仇恨犯罪，因为此前他曾被拍到在一个支持巴勒斯坦的集会上高呼“从河到海，巴勒斯坦将获得自由”的口号。





一张发布在社交媒体上的照片显示，这家餐厅被灰烬覆盖，窗户破碎，屋顶上的瓦砾剥落。





塔耶在社交媒体Instagram上表示：“我拒绝成为恐惧的牺牲品。”





警方称其相信这场火灾不是出于宗教或政治动机，但警方仍将这起火灾视为可疑事件。





警督斯科特·德怀尔（Scott Dwyer）在上周五表示：“我警告人们不要在这起事件和其他任何事件之间做出假设或划清界限。”





警方还对当天早些时候发生在这家餐厅外的冲突事件进行了干预。





上周六，维州州长杰辛塔·艾伦（Jacinta Allan）谴责了这起暴力事件，并表示她已与警方沟通，要求警方在该地区增加警力。



艾伦说，各种形式的反犹太主义和对穆斯林社区的攻击都是不可接受的。





她向记者表示：“我们不能让中东的暴力事件引发墨尔本街头的暴力。”





维州反对党领袖约翰·佩苏托（John Pesutto）称，Caulfield地区的事件是“公然的反犹太主义”，并表示所有维州人都应该能够自由、安全地进行宗教祈祷，而不必担心受到恐吓。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，所有澳大利亚人都有责任维护和平、和谐和尊重。





“我们的国家不容许任何形式的仇恨和偏见，”他说。



外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，澳大利亚“不容许暴力”、反犹太主义或伊斯兰恐惧症。





她在社交媒体X上表示：“人们来到澳大利亚，是因为他们希望生活在一个和平、宽容和互相尊重的国家。我们都必须保护这一点。”





墨尔本自由巴勒斯坦组织（Free Palestine Melbourne）的发言人表示，他们在一个中立地点举行了支持汉堡店的示威活动，组织者并不知道公园附近有犹太教堂。





这名发言人说：“我们向当地犹太社区道歉，向因为抗议地点导致犹太教堂被疏散、他们可能感到的任何恐惧、安息日被取消而道歉。”





该组织还在声明中称，他们遭到了来自对方抗议者的对抗，并呼吁社区领袖确保Burgertory汉堡店重新开放时，人们能感到受欢迎和安全。





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