前总理特恩布尔认为阿尔巴尼斯不应对以色列进行声援访问

要点： 特恩布尔表示阿尔巴尼斯不应访问中东；

此前，莫里森和约翰逊一同访问了以色列；

特恩布尔说，哈马斯和以色列之间的战争应该结束。

澳大利亚前总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）表示，尽管许多国家领导人纷纷到以色列进行声援访问，但澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）不应前往访问。





特恩布尔说，在要求中东地区停火的呼声日益高涨之际，总理如果访问中东不会起到任何作用。





尽管澳大利亚前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）和英国前首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）一起访问了以色列，但特恩布尔表示，阿尔巴尼斯最好还是将注意力集中在国内事务上。





他周二对澳大利亚广播公司（ABC）电台说：“除了表示同情和声援，澳大利亚还能做什么？阿尔巴尼斯须在国内事务上集中精力，这是澳大利亚总理的职责，也是为了促进澳大利亚人民的利益。”





特恩布尔说：“让炫耀留给莫里森和约翰逊。”



特恩布尔对前自由党议员戴夫·夏尔马（Dave Sharma）提出阿尔巴尼斯应该访问以色列的建议发表了他的看法。夏尔马曾是悉尼Wentworth选区的议员。





他说：“戴夫不错，曾是一名不错的驻以色列大使……但他正在参加自由党的预选，所以我能理解他为什么在这种情况下这么说。”





哈马斯与以色列之间的战争仍在继续，据加沙卫生当局称，加沙的死亡人数已超过一万人，以色列和哈马斯都在抵制停火呼吁。





特恩布尔说，虽然以色列有权在10月7日遭到袭击后进行自卫，但战事应该结束。





“这非常困难，但加沙战事越早结束越好，这是可怕的生命损失，”他说。





“没有人希望这场战争继续下去，但同样，哈马斯的威胁也必须得到解决。”



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绿党议员周一在参议院走出议会，称这是对政府未有采取行动的抗议。





绿党参议员梅赫林·法鲁奇（Mehreen Faruqi）带领她的参议院绿党同事离席，支持加沙停火。





法鲁奇直言，加沙已成为“儿童的墓地”，政府正在包庇以色列，使其免于承担责任。





政府服务部长比尔·肖顿（Bill Shorten）批评了绿党议员在议会的抗议行为。





“我认为绿党的退席不会有任何帮助。我认为这只是政治作秀，”他对澳大利亚广播公司电视台说。





“我们希望确保我们支持的是人道主义暂停。 我们希望看到无辜的巴勒斯坦平民得到救济。”





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