美国领空发现疑似中国间谍气球

一个疑似中国间谍气球在美国上空飞行了几天，美国高级官员建议总统拜登不要将其击落，因为担心其碎片可能构成安全威胁。





“显然，这个气球的意图是为了监视，”一名美国高级国防官员周四告诉记者。





中国和美国是世界上最大的两个经济体，近来因台湾问题、中国人权纪录及其在南中国海的军事活动而关系紧张。





自从几天前该气球进入美国领空以来，华盛顿一直在跟踪它，包括用美国载人军用飞机对它进行观察。



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官员们拒绝透露气球的飞行高度，但承认它在民用航空交通空域之上和“外太空”之下运行。





美国高级军事领导人曾考虑在蒙大拿州上空击落该气球，但最终建议不要这样做，因为碎片有潜在的安全风险。





美国官员向中方提出了这个问题。





这位官员补充说：“我们已经向他们传达了我们对待这个问题的严肃态度。”





这位官员表示，近年来，间谍气球曾多次在美国上空飞行，但这次气球停留的时间似乎比以往更长。





“目前，我们从情报收集的角度评估这个气球的附加价值有限，但我们正在采取措施防止外国情报部门收集敏感信息。”





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