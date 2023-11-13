维州VCE中文考试六学生收到错误试卷 教育部要求“全面审查”

在六名学生收到错误的维州教育考试证书（VCE）中文考试试卷后，维州考试机构正在面临新的审查。





在上周一（11月6日）进行的第二外语高级中文考试（SLA）中，有六名学生收到了更为简单的第二外语中文考试（SL）试卷，两者难度有着明显的不同。





第二外语中文考试将于11月15日进行，这引发了试题被提前泄露的担忧。





周一，维州教育部长本·卡罗尔（Ben Carroll）证实，有六名学生收到了错误的中文考试试卷，并称这对受影响的学生来说是一次“创伤”经历。





他表示，维州课程及评估委员会（VCAA）已被要求完成对这一事件的全面调查。





“六名学生进行了他们不该进行的考试，”他说，“我很失望，这些事情一开始就不应该发生，这就是我要求进行全面审查的原因。”



卡罗尔表示，目前这个错误已被“纠正”，受影响的学生不会承担相应的后果。





“我想向这六名学生及其家人保证，他们不会受到此次事件的影响，我们必须确保明年不会再发生这种情况，”他说。





卡罗尔表示，他已多次与维州课程及评估委员会成员会面，周二将再次会面，以确保学生不会受阻碍。





他表示，他已经要求维州课程及评估委员会与学术机构合作，起草、设计和审查试卷。





维州课程及评估委员会迄今没有就中文考试出现的错误发表道歉声明。据《卫报》报道，其董事会主席将与教育部合作，针对这些错误对考试的审核和校对过程进行全面审查。





中文考试试卷发错并不是今年维州VCE考试出现的唯一失误，在此之前，在专业数学、普通数学和科学试卷中也发现了一些错误。维州课程及评估委员会已就数学考试发表声明，并表示将对这些错误“承担全部责任”。





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