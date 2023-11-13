“无感染”之谜：这些澳大利亚人如何避免感染新冠病毒？

新冠疫情持续数年，澳大利亚录得超过1160万例新冠病例，但特蕾西和史蒂芬·戴维这对夫妇不在其中。





据知，他们属于罕见的没有感染过新冠病毒的群体——这些人至今尚未感染过新冠病毒，尽管据信澳大利亚正处于第八波新冠疫情中。



目前难以确定有多少像他们这样的人。然而，一位知名的流行病学家表示，根据新州的科比研究所和国家免疫研究及监测中心的数据估计，澳大利亚约10%的成年人口从未感染过新冠。





58岁的特蕾西和64岁的史蒂芬住在维州的Bellarine半岛。特蕾西说，在新冠疫情高峰期间，在口罩强制令、社交距离和离家远近的限制下，他们一直遵守有关规则。





她说：“我们没有去任何地方，我们待在家里，做我们需要做的事。”





现在澳大利亚选择与病毒共存，特蕾西说他们夫妇两人的预防方法变得更随意。他们不戴口罩，已接种充分的疫苗，经常洗手，并尽可能避开人多的地方 。



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在过去的18个月里，他们一直在全国各地旅行，住在露营车公园和参观众多旅游热点，做到这并不总是那么容易的。





特蕾西说，当他们出现类似新冠的症状时，他们会使用快速抗原检测试剂来自我检查。到目前为止，他们所有检测结果都是阴性。





对于为什么他们一直没有染上新冠病毒，特蕾西无法归结为任何一个原因。





她说：“也许避免与其他人太接近和更频繁洗手之类的做法，确实有帮助。”



While travelling around the country, Tracy Davey rolled up her sleeve for a COVID-19 booster shot at Lake Argyle, Western Australia. Source: Supplied / Tracy Davey 今年29岁的苏胡德（Johann Suhood）也一直未检测出新冠阳性。他认为这全靠运气。





这位悉尼居民表示，在众多限制期间他“遵守所有规则”，即使在限制逐步解除时，他依然保持谨慎，但他现在已没有那么担心了。





苏胡德说，他现在经常洗手，有时在见某些人前，取决于对方的健康状态，他甚至会选择在会面前做一次快速抗原检测。但他并没有避开人群，也不再戴口罩，且今年还没有接种新冠加强针疫苗。





卫生部表示，对于 18 至 64 岁的人来说，“可以考虑”打加强针，具体取决于个人风险和相关评估。





苏胡德也曾经密切接触一些后来知道染上新冠的人。





他说：“我不认为，至今未感染的原因是基于任何具体事项；这可能只是很大的运气。”





“我认为我现在已放松了警惕。我遇到的大多数人在染上新冠后都没有什么事；我不可能永远避免它。”



Johann Suhood, 29, is also yet to test positive for COVID-19. He puts it down to sheer luck. Source: Supplied / Johann Suhood 迪肯大学流行病学主席班尼特教授 （Professor Catherine Bennett）表示，她对于“一直没有感染新冠”的现象没有明确答案。





她说：“有些人只是运气好，而有些人可能感染了却没察觉。”





班尼特表示，有研究显示，即使在新冠疫情爆发时，一些人可能因为之前对其他冠状病毒（如普通感冒）的交叉免疫而拥有更好的抵抗力。





她说：“所以这可能意味着，虽然他们没有完全避免暴露，但他们感染的可能性较小，或者如果他们已经感染了，他们很可能没有症状。”





据世界卫生组织的数据，澳大利亚录得1163万例新冠感染病例。但班尼特说，从这些数据中，很难判断有多少人相信自己未曾感染新冠。





“你无法知道这些数字中，有多少是重复感染的病例，当然还有那些感染了却从未检测或报告的人。”





据报，澳大利亚已经开始经历第八波新冠疫情，主要的变种被认为是 Eris 或 EG.5，这是极易传播的 Omicron 亚变种的一种。



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班尼特说：“这就是为什么民众，特别是容易受感染人群，应该考虑接种第二次加强针。”





“但我们搭乘公共交通时都应该谨慎，在人群中戴口罩，或遵守一些医院和高龄护理机构再度实施的口罩令等规定。”





世卫组织已经宣布， 新冠疫情不再是“国际关注的突发公共卫生事件”。卫生部建议，所有65岁及以上的成人，以及18至64岁的长期病患或有复杂的健康需求的人，应该在2023年接种新冠加强真疫苗。





卫生部指出，18至64岁成人和5至17岁有重症风险的儿童应“考虑”接种加强针。





卫生部表示，加强针应在上一次疫苗接种或确认感染新冠后至少6个月后才接种。





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