维州实施公共生育护理服务计划 首名新生儿出生

要点： 自维州实施公共生育服务护理计划以来，首名新生儿出生；

这项耗资1.2亿澳元的计划自12 个月前开始实施，已有1100多人接受了治疗；

有关机构呼吁更多的精子和卵子捐赠。

在当局呼吁更多精子和卵子捐赠的同时，澳大利亚首个公共生育护理服务计划实施后的首名新生儿出生；





10月17日，艾琳（Erin）和安东尼（Anthony）迎来了孩子菲利克斯，他们参加了维州公共生育护理服务计划。





自12个月前这项耗资1.2亿澳元的计划实施以来，已有1100多人接受了治疗，患者的怀孕率达到37%。



到目前为止，已有21名维州人通过相关治疗怀孕，这些治疗包括试管婴儿疗法、宫腔内人工授精和卵胞质内单精子注射等。





正在接受癌症和其他严重疾病治疗的人也可以通过冷冻卵子等方式获得生育力的保存。





该计划由皇家妇女医院（Royal Women's Hospital）和蒙纳士卫生机构（Monash Health）负责实施，并在Epping、Mildura、Bendigo和Warrnambool设有卫星诊所。





到年底前，将有更多的诊所在Shepparton、Heidelberg、吉隆（Geelong）、Sunshine和巴拉瑞特（Ballarat）等地运营。





对大多数人来说，公立医院的服务都是免费的，患者可因此节省约一万澳元，但有些人可能需要自付关于药物、诊断或专门检测方面的费用。





皇家妇女医院生殖服务负责人凯特·斯特恩（Kate Stern）说，今年是繁忙的一年，15%以上的患者是从乡村地区的医疗机构转诊过来的。



已有260多人表示有兴趣捐献精子和卵子，但斯特恩希望有更多的人踏入这一捐献之列。





一旦有更多的治疗站点投入使用，该计划每年将能为多达5000名维州人提供生育治疗。





维州卫生部长玛丽-安妮· 托马斯（Mary-Anne Thomas）承认，由于经济能力和居住地的原因，人们通过试管婴儿疗法进行生育的道路可能会更加困难。





“我们希望确保公共生育服务让更多的维州人更容易有机会生儿育女或者增加他们的家庭成员，”她说。





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