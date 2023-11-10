悉尼海岸附近正形成一股巨大涡旋 它会有哪些潜在影响？

这个巨大的海洋涡旋会带来哪些潜在影响？在接受SBS普通话采访时，参与这项研究的李俊德（Junde Li）博士作了解答。





悉尼外海的巨大涡旋





海洋涡旋是海洋中旋转的水团。海洋涡旋的直径通常为100-300 km，从生成到消亡短则几周，长则1-2年。





海洋中的涡旋就像大气中的风暴，根据涡旋的旋转方向，可以分为气漩涡和反气漩涡。在南半球，气漩涡旋转方向为顺时针，反气漩涡旋转方向为逆时针。





在悉尼外海50 km位置，一个直径约400 km的巨大反气旋式涡旋正在形成，新南威尔士大学（UNSW）的Moninya Roughan教授于2023年10月9日带领科研团队乘坐联邦科学与工业研究组织（CSIRO）的RV Investigator科考船开展了长达24天的航行调查，包括对这个反气旋涡进行现场观测，收集涡旋内部的水文、气象和生态环境数据。





研究人员估计，悉尼外海的这个巨大的反气旋式涡旋所蕴含的热量比这一海域正常情况下的热量高出30%，它的洋流以每小时 8 公里的速度旋转。水下深处的温度比正常温度高出3摄氏度。





海洋中遍布着中尺度的海洋涡旋，海洋动能的90%都存储在中尺度涡中。在各个海盆的西边界，存在一支由低纬度向高纬度快速流动而狭窄的西边界流，在西边界流海域，海洋中尺度涡的活动异常活跃。



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海洋热浪和海洋涡流有关吗？





2021年12月至2022年2月期间，悉尼附近海洋出现的破纪录海洋热浪和海洋涡旋的活动密切相关。





李俊德博士参与并在最近发表于Communications Earth & Environment的研究表明，在2021年12月至2022年2月期间，悉尼外海有一个巨大的反气旋式涡旋，在南半球，反气旋式涡旋的中心海表温度异常偏高，科研人员称之为暖涡，由于这个巨大暖涡携带高温的暖水向近岸移动，导致悉尼附近海域出现了破纪录的海洋热浪。





巨型涡旋接近海岸会带来哪些影响？





如果这个巨型海洋涡旋接近悉尼附近海域，其携带的高温暖水将触发一个新的近岸海洋热浪事件，并且引起近岸的水位上升。





暖涡内部的水团温度高，营养盐含量低，就像海洋中的沙漠。巨型海洋涡旋向近岸移动，将对近岸海域的海洋生态系统构成威胁，无法适应高温低营养盐的海洋生物将面临死亡，或者不得不向极地和深水海域迁移。





海洋涡旋与气候变化





在全球变暖背景下，基于卫星观测资料的研究表明，海洋中尺度涡活跃的海域，中尺度涡的活动在显著地增加。





海洋中尺度涡旋可以携带水团进行长距离的输运，从而对全球海洋热量的再分配起着至关重要的作用，因此了解海洋中尺度涡旋将有助于我们更好地理解海洋动力过程在气候变化中扮演的重要角色。



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海洋涡旋的活动可以加速南极冰川的融化速度。反气旋式海洋涡旋中心为温暖的海水，其上空气温较高，当暖涡向南极冰川靠近时，将从上层和侧向加速冰川的融化。





最新的一些研究表明，气旋式的海洋涡旋可以将深层温暖的南极绕极水团，从海洋深层向南极陆架输运，从而加速南极的冰川和冰架底部融化的速度。





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