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澳洲国家反诈骗中心：警惕假冒Optus提供服务故障补偿的诈骗短信

澳大利亚国家反诈骗中心发出警告，提醒希望因周三Optus服务故障而寻求补偿的用户要注意诈骗短信。

OPTUS STOCK

Optus Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

澳大利亚国家反诈骗中心于社交媒体X（前称Twitter）发布一张关于诈骗短信的图片，当中不法分子假冒Optus发出补偿申请的短信。

该短信让收件人点击链接，声称可以向电信公司申请补偿。
Optus scam
澳大利亚国家反诈骗中心于社交媒体X发布一张关于诈骗短信的图片。
该诈骗短信显示：“嗨，我们对于昨天（周三）的网络中断感到十分抱歉，我们正在为所有受影响的客户提供补偿，点击这里申请。”

国家反诈骗中心警告民众不要点击该链接，并表示任何收到此类消息的人应忽略及删除该消息。

国家反诈骗中心于社交媒体X发帖表示：“如果您收到此类消息，这是诈骗，不要点击链接。忽略并删除。﻿”

Optus因网络服务中断而面临客户赔偿压力。

该事件导致众多用户的移动电话或上网服务中断，银行、企业、医院、铁路服务均受影响。
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在有关此类诈骗短信的报道时，Optus尚未提供任何补偿信息，但随后宣布受影响的客户可以获得额外200GB的流量作为补偿。

Optus也表示已经获悉涉及服务故障的诈骗短信，并表示不会就是次服务中断事故发送任何信息。

“为了解决这个问题并保障您的利益，我们将不会发送包含链接的有关此次服务中断的信息（邮件或短信）。”

“如果您有任何疑虑，随时在我们的Optus应用程序中向我们发送消息，这仍然是与Optus联系的最简单方式，或者致电133 937。”

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Published 10 November 2023 4:23pm
By Kate Chan
Source: SBS
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