澳大利亚维珍机组人员申请罢工 航空旅客出行或面临干扰

本周一（11月13日），运输工人工会（TWU）的维珍机组成员向公平工作委员会（Fair Work Commission）申请受保护的罢工行动投票，如果获得批准，他们将投票进行罢工，抗议“贫困工资、工作不安全和不可持续的工作条件”等问题。





运输工人工会全国秘书长迈克尔·凯恩（Michael Kaine）表示，“维珍公司的机组和地勤人员一直忠诚工作，努力重建航空公司并使其重返盈利”，但维珍航空的新东家贝恩资本（Bain Capital）“未能兑现承诺，未能改善极低的工资、员工工作与生活的平衡以及解决不稳定的排班问题”。





凯恩表示，机组、地勤人员和飞行员成员都“报告了由于不可持续的工作条件导致工作出错的担忧，这一情况由高人员流失率、因疲劳导致的缺勤以及兼职工作增加等因素恶化”。





“我们需要看到维珍在谈判中采取相当大的变革，以确保公平、可持续的企业协议提案，避免采取最后的罢工手段。”





如果公平工作委员会批准罢工申请，意味着维珍多个部门的员工可能即将采取工业行动。地勤人员在罢工前需要提前三天通知。





澳大利亚维珍的一位发言人表示，自机组人员企业协议于不到两周前到期以来，该航空公司“一直本着善意进行谈判，并明确承诺与相关工会在新协议上达成和解”。



在维珍机组人员申请罢工不久前，机场地勤工作人员（尽管包括澳航在内的许多大型航空公司最近纷纷将这些业务外包，但维珍的地勤人员仍然直接由维珍雇佣）也于几周前获得了受保护罢工行动投票的批准。





《卫报》了解到，在上个月与地勤工作人员进行谈判期间，维珍在新的企业协议中提供给员工第一年至少3%涨薪，并在第二年和第三年再增加3%。





今年10月，澳大利亚维珍发布了1.29亿的净利润，这是该航司11年来的首次盈利，也是自其因大流行而进行的管理和重组期以来的首次盈利。在此期间，维珍将业务重心转向高端市场，并放弃了其廉航品牌虎航（Tigerair）。





据了解，贝恩资本将把维珍航空的首次公开募股（在证券交易所重新上市）推迟到2024年，因此工会成员要求维珍根据公开募股，每年给员工提供1000澳元的员工股权计划。





维珍发言人表示：“工会采取这一行动，在谈判仍在积极和合理的时间框架内进行时去投票罢工，反映了劳资关系格局的变化，如今也是谈判早期进程常见的一部分。”



