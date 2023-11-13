新州新反宗教中伤法生效 违者或被罚最高10万澳元

要点： 该修正案增加了禁止以种族、同性恋、跨性别身份和艾滋病/艾滋病毒状况为由进行中伤的立法；

相关投诉将交由新州反歧视机构通过调解方式处理；

如果投诉属实，法庭可下令道歉或罚款高达10 万澳元。

新州政府已修改现行的反歧视法，如果在宗教上诋毁他人，将被处以最高10万澳元的罚款。





这些修改规定，因某人或某团体的宗教信仰、隶属关系或活动而通过公开行为煽动仇恨或严重蔑视或严重嘲讽的行为属于违法。中伤被定义为辱骂性的诋毁言论或文字。





新州州长柯民思（Chris Minns）表示，这是一项需要兑现的重要竞选承诺。





“新州政府支持一个和平、多元文化的社会，不能容许仇恨播下不信任和不宽容的种子，”他说。



Chris Minns says abusing people on religious grounds threatens the "multi-ethnic heart of NSW". Source: AAP / Dan Himbrechts 自哈马斯和以色列战争以来，新州尤其是悉尼分别支持巴勒斯坦和以色列的团体已持续进行示威。宗教中伤已成为一个热点问题。





柯民思说，以宗教为由辱骂他人“威胁到新州繁荣、宽容、多宗教和多种族的核心”。





他说：“我们都必须倡导社区和谐与团结，选择和平与团结而非仇恨与分裂。”





这些修正内容是对现有法律的补充，禁止以种族、同性恋、跨性别身份和艾滋病毒/艾滋病状况为由进行中伤。





司法部长迈克尔·戴利（Michael Daley）表示，新法律对于反映澳大利亚不断变化的社会至关重要。





他说：“自反歧视法成为法律以来，我们社会的构成已发生变化，我们已制定能够反映和保护我们现代社会的法律。”



READ MORE 分别支持巴勒斯坦和以色列的示威者在墨尔本街头发生暴力冲突

相关投诉将提交给新州反歧视委员会，通过调解来处理。在某些情况下，相关投诉也可提交至新州民事和行政仲裁庭。如果投诉获得证实，法庭可下令道歉或要求赔偿最高10万澳元的损失。





新州多元文化事务部长史蒂夫·坎珀（Steve Kamper）表示，政府与宗教组织和社区倡导团体密切合作，以确保立法的正确性。





他说：“这项亟需的立法将为我们的宗教团体提供与多元化和多元文化社区成员类似的保护。”





澳大利亚人权委员会称，首都领地、昆州北部、塔州、维州和西澳州都有与基于宗教、宗教信仰或宗教活动等反歧视相关的法律。





在南澳州，在工作或学习中，基于宗教服饰或外表的歧视可能属违法行为。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



