维州VCE中文考试重大错误 家长学生忧虑“考试不公”

维州教育证书（VCE）考试中文科目考试再出意外，是继普通数学、专业数学及科学科目后的另一次错误。





然而，这一次的错误并非因为“出错题”，而是由于当局涉嫌发放错误的考卷给六名报考“高级中文”的学生。





本应参加中文为第二外语的高级中文（SLA）考试的一些学生被错误派发更简单的中文（SL)试卷 ，两者程度明显有所不同。





根据维州课程及评估委员会（VCAA）的规定，如果学生在中文授课的学校学习时间少于12个月，则有资格报考SL，而SLA的资格则明显不同。





据澳广（ABC）报道，受影响的学生被要求签署保密协议，并在11月16日前保密，不可分享考试细节。





然而一些学生表示，是与其他学校参与考试的朋友在讨论考试时，才意识到其试卷有所不同。她说：“考试后几个小时，学校致电给我，要求我签署协议。”





SL考试原定于本周举行，但已有至少其中一个作文题目和一些有关听力考试的细节在Reddit及其它中文社交媒体上被流传。





VCAA尚未解释收到较简单试卷的学将以何准则评分，引起担忧。





委员会一位发言人表示：“星期一（11月6日），有两所学校联系委员会报告他们错误地进行了中文语言考试。有六名学生受到影响。”





VCAA表示会与这两所学校合作，以确保没有学生因为错误而受到不公平对待。





对此事，不少学生和家长感到愤怒，认为这并不公平，要求当局增加透明度，并提供合适的解决方案。



