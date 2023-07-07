维州政府警告 有缺陷的公寓阳台存在安全风险

维州政府的覆层整顿计划（CRP）发现，有缺陷的阳台可能在全州各地的公寓楼中普遍存在，威胁居民的安全，且需要昂贵的维修费用。





截至2022年10月，维州覆层安全局（Cladding Safety Victoria）在检查易燃覆层时发现了超过550个受损阳台。其研究报告显示，在所有需要拆除危险覆层的建筑中，有一半（168栋）也有不相关的缺陷。





根据调查报告显示，大约四分之一（84栋）的建筑物的阳台、露台或栏杆漏水，并造成结构性损坏。





调查中共记发现550个缺陷阳台拥有以上问题，但是并未得到解决。





几乎五分之一有阳台问题的建筑还因防水问题而出现黑霉。19%的阳台有缺乏防水或者防水不够的问题。而64%受影响的建筑是在10年前建造的。





报告中表示：“虽然问题的根源主要归咎于建筑商，但在维州覆层安全局看来，更普遍的建筑缺陷问题是更广泛的不遵守国家建筑法规的表现。”





根据维州政府的数据，截至2022年10月，339座建筑获得了资金支付，以拆除危险的易燃包层的费用，目前已有270多座建筑完成这一改造。





所涉及的建筑中约有三分之二是低层公寓楼。





研究报告表明，许多保险政策不包括与工艺错误、一般磨损或建筑缺陷有关的工程，使业主不得不自己承担费用。





不仅如此，研究还发现，阳台缺陷往往在包含木质框架和结构梁的建筑物上更为普遍，而有混凝土板的建筑物则由于缺乏防水膜而存在明显的问题。





迄今为止，维州覆层安全局覆层项目的经验表明，与没有阳台缺陷的建筑相比，有阳台缺陷的建筑在执行合同和完成工程之间至少会有平均三个月的延迟。





2019年，政府已经宣布了6亿澳元的覆盖层拆除项目。





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