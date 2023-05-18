澳洲最后一个被处以死刑的人是谁？新报告称全球死刑人数上升

要点： 瑞安（Ronald Ryan）于 1967 年在澳大利亚被绞死；

澳大利亚已废除死刑；

一份报告称，2022 年共有 883 人在 20 个国家被处决，这是自 2017 年以来的最高数字。

1967 年 2 月 3 日，瑞安成为澳大利亚最后一个被处以死刑的人，后来死刑最终在全国范围内被废除。





根据国际特赦组织的一份新报告，虽然澳大利亚最后一次执行死刑距今已有 55 年，但在全球范围内，被处以死刑的人数在上升。





该报告称，2022 年共有 883 人在 20 个国家被处决，这是自 2017 年以来的最高数字。





国际特赦组织秘书长卡拉马德（Agnes Callamard）说：“中东和北非地区的国家已违反国际法，因为他们在 2022 年加强执行死刑，显示出对生命的冷酷无情。”





她说：“最近，为了迫切地结束示威活动，伊朗处决了仅仅是行使抗议权利的人。”



澳大利亚最后一个被判处死刑的人是谁？

1965 年，因为在一次逃狱时枪杀了一名监狱守卫，瑞安被判处死刑。





此前，他曾因与帮派有关的罪案服刑，他于 1964 年因抢劫再次入狱。





在 12 月一个为监狱守卫举行圣诞派对的晚上，瑞安与沃克（Peter Walker）一起越狱，发生一场小规模冲突，守卫霍德森（George Hodson）遭到枪杀。





两人在被捕前逃亡了 17 天。





瑞安于 1966 年被判谋杀罪名成立，并根据维州刑法被判处死刑。



Mr Ryan's family had not been allowed to see him before his death, and nor were they allowed to visit his grave at the prison. Source: AAP / Supplied 当时瑞安在彭特里奇监狱（Pentridge Prison）的绞刑由法官斯塔克爵士（Sir John Starke）主持。虽然，在当时减刑至无须死刑是更普遍，而且也更接近斯塔克爵士的意愿。





但斯塔克表示时任维州州长博尔特爵士（Sir Henry Bolte）坚持要执行死刑。





瑞安的家人被禁止在他死前探望他，也被禁止到监狱拜祭他。





此案引起社区对死刑的抗议声音，维州最终于 1975 年废除死刑。





在1985 年，新州也正式废除死刑，而死刑在澳大利亚的执行也终于画上句号。



2022年全球有多少人被执行死刑？

国际特赦组织表示，在 2022 年已知有 883 宗处决案，与 2021 年相比增加了 53%。





相较 2021年，2022 年因毒品相关犯罪而被处决的记录在案的人数增加了一倍多。





国际特赦组织说：“与毒品相关的处决违反了国际人权法，该法规定只能对‘最严重的罪行’——涉及故意杀人的罪行才应执行死刑。”





处决个案激增主要是源自中东和北非国家的数字，记录的数字从 2021 年的 520 宗上升到 2022 年的 825 宗。





该组织表示，在沙特阿拉伯，曾在一天内就有 81 人被处决。





该组织称据信还有数千人在中国被处决，但没有可靠的数据。





在越南和朝鲜，处决也被保密。





伊朗记录在案的被处决人数从 2021 年的 314 人飙升至 2022 年的 576 人，沙特阿拉伯的被处决人数为 30 年来最高，在一年内有 196 人被处以死刑。





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