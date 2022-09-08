澳大利亚提出资助所罗门群岛大选 为何被称为对民主的“攻击”

Highlights 当澳大利亚提出资助所罗门群岛的选举时，黄英贤（Penny Wong）表示，这反映了澳大利亚对民主的“长期和历史性承诺”。

所罗门群岛总理马纳塞·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）将该提议描述为“对议会民主的攻击“。

当澳大利亚提出资助所罗门群岛的大选时，外交部长黄英贤表示，这反映了澳大利亚对太平洋地区民主的“长期和历史性承诺”。





然而，所罗门群岛总理马纳西·索加瓦雷并不这样认为。





黄参议员表示，政府支持整个太平洋地区的选举是“合理的常态”，而索加瓦雷则在同一天将这一提议和声明称为“不恰当”和“对我们议会民主的攻击”。





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那么，这一切意味着什么，为什么它很重要，两种截然不同的观点背后是什么？



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澳大利亚为什么要为外国选举出资？

正如黄参议员所说，提出为他国选举提供财政支持并非完全不寻常，澳大利亚也曾支持所罗门群岛2019年的选举。





洛伊研究所（Lowy Institute）太平洋岛屿项目研究员米海·索拉（Mihai Sora）也认为，支持民主进程是澳大利亚外交政策的一个重要组成部分。



Prime Minister Manasseh Sogavare has criticised Australia's offer to fund the Solomon Islands election. Source: Getty, AFP / William West “它确保我们所在地区的国家能够像澳大利亚人那样享受民主的好处，所以澳大利亚一直为我们所在地区国家的选举提供支持。”他说。





“这种支持的范围可以从印刷选票、协助后勤工作到在该国部署澳大利亚选举委员会官员帮助进行选举；它真的可以根据国家的需要而扩大和缩小。”



所罗门群岛为什么称该提议为“外国干涉”？

索加瓦雷称，他的国家没有能力在同一年内同时举办太平洋运动会和大选。在这之后澳大利亚的提议资助其大选。





索加瓦雷正在寻求修改宪法，以延长议会任期，并准备为此提出一份有争议性的立法。





索加瓦雷在一份声明中说：“澳大利亚政府在公共媒体上宣布的时机实际上是一种策略，用以影响议会成员对该法案的投票。”





“这是对我们议会民主的攻击，是一个外国政府对我们内政的直接干涉。”



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影子外交事务发言人西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）告诉澳大利亚广播公司（ABC），虽然提出协助选举是适当的，但他认为执行是一个“巨大的错误步骤”。





“所罗门群岛政府的这些声明相当具有破坏性，现在有很多事情需要阿尔巴尼斯政府来回答，包括这一提议的沟通方式，已经进行的讨论，这一提议的条件或性质，以及为什么它以公开的方式被披露。”





“从他们处理此事的方式来看，他们似乎在这一关系中迈出了巨大的一步，因此，显然他们必须解释这里出了什么问题，才引起了所罗门群岛政府的这种非同寻常的反应，他们在指责澳大利亚干涉所罗门群岛的民主。”



所罗门群岛反对派议员表示，关于干预的说法是“垃圾”。

所罗门群岛反对党议员小彼得·凯尼洛雷亚（Peter Kenilorea Junior）在ABC的RN早餐（RN Breakfast）节目中说，他欢迎澳大利亚的提议，并称索加瓦雷所指的外国干涉为“垃圾”。





他对ABC新闻说：“太平洋运动会非常重要，我们热爱体育，但我们的民主也许更重要，我们需要确保大选按照我们现在的宪法规定进行。“



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“这不是对我们民主进程的干涉，这实际上是在维护我们的宪法，我们不能同时举行运动会和大选这样的说辞我们已经听了两年。最后，我们有一个就在隔壁的朋友提出了（帮助）......所以我完全不明白，我完全不买账，我认为这这种说这是干涉的说法是垃圾。”





当被问及他是否认为澳大利亚公开披露这一提议是一个“错误的举动”时，他说“完全不是”。





“这没有什么不妥之处。”他说。



这一切为什么都很重要，现在又会发生什么？

索拉表示，澳大利亚与所罗门群岛的关系是一种“困难的平衡”。





“对于所罗门群岛这样一个仍然需要外部援助的国家来说......这种外部支持确实改变了两国之间的动态关系。“





”保持这种关系总是很棘手的，在这种关系中，你为政府和公共政策的一些最亲密的职能提供支持，但你并不干预那些已经做出的决定。“





索拉说，双边关系”仍然复杂“。





”索加瓦雷总理和澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯之间的关系是在正确的基础上开始的，恢复这种对话和恢复关系的积极基调是非常重要的，“他说。





”对澳大利亚来说，这将是一个非常棘手的关系，未来会有分歧，但这并不自动意味着一方说错了话或做错了事，这只是我们地区这些困难的战略力量发挥作用的结果。“





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）说，尽管有公开的不愉快，但他仍期待着下个月接待所罗门群岛的同行。





”我们希望与我们的太平洋邻国保持良好的关系，“他周三在堪培拉告诉记者。





”我非常期待接待索加瓦雷总理，就在几周后的10月，我将在总理府（The Lodge）接待他共进晚宴。“





澳大利亚驻霍尼亚拉高级专员证实，悉尼号轻巡洋舰（HMAS Sydney）本周将过境所罗门群岛，为该国的警察部队提供海上监视支持。





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