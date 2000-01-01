Visas and Immigration

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澳大利亚还是热门的移民目的国吗？

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【SBS新闻快报】澳洲逾半数移民汇款回乡 中国是第二大汇款流向国

澳洲半数移民称汇款回祖籍国帮老家亲友脱贫

缺乏“人情味”但合法——寻求庇护者酒店拘留案作出裁定

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联邦政府为逃离家暴的临居签证持有者提供更多支持

担忧受到临时技术移民收入门槛提高影响 华人雇员“着急”提交申请

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政府新计划：帮助难民和移民女性打破数字技术障碍

签证申请费用上涨引发争议 澳洲移民部长作出回应

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【观点】“躺平”拿PR？491签证变化真的是移民澳洲的捷径吗

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