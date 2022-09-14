澳元硬币上将会出现新面孔

几十年来，伊丽莎白二世女王的脸一直出现在每一枚澳大利亚硬币的背面。





但从明年开始，这个头像将变成新任君主——查尔斯三世。





财政助理部长安德鲁·雷 （Andrew Leigh）周二宣布了澳大利亚皇家铸币厂的计划，以启动这一变化。





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“伊丽莎白二世女王首次出现在澳大利亚硬币上时，当时这些硬币还是便士和先令。当硬币上从女王转换为国王时，这将是一个了不起的时刻。”





转换的第一步将是澳大利亚皇家铸币厂与英国同行进行协商，以获得查尔斯三世国王的肖像。





然后，白金汉宫将批准该图像，在推出生产之前进行测试。





新硬币将在明年某个时候到达澳大利亚的银行，然后进入人们的口袋和钱包，进入自动存取款机。





目前正在流通的货币依然可以使用，并在未来仍将是合法货币。





安德鲁·雷表示，澳大利亚人将看到的主要区别，是君主肖像在硬币上的方向。





“澳大利亚人会注意到一件事，那就是在目前的硬币上，女王头像朝向左边。根据传统，君主面对的方向相会发生变化，因此，国王查尔斯三世将面对右边。我们预计，这一过程将顺利进行，不会出现任何中断。这些硬币将于2023年出现在澳大利亚人的钱包里。”





五元纸币的命运仍未可知——它不会自动过渡到新国王的形象。





“将女王头像印到五澳元的决定是基于她个人，而非基于她的君主身份。所以这种改变不是自动的。”





届时，时任政府将决定纸币是否会发生变化，以及如果改变，谁会取代女王。





但是，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）拒绝评论这一问题，并将搁置到“未来一个更合适的时间”。





“我正在谈论下周一将举行的伊丽莎白二世女王的葬礼，而我却被问到一个关于她在五澳元纸币上的替代者的问题。我认为这是需要表示尊重的时候。我们将适当地、有序地、以尊重的方式来处理这些问题。我还没有把注意力转移到这件事上。”





在数字交易日益增长的经济环境下，对硬币的需求量也受到了质疑。5分、10分和20分硬币的制作成本已经超过了它们的价值。





澳大利亚皇家铸币厂的首席执行官利·戈登（Leigh Gordon）说，多年以来，虽然对硬币的需求逐渐减少，但它们的意义仍然存在。





“我们已经看到了（需求的）逐渐下降，但我想，造币厂的作用是，认识到澳大利亚社会存在依赖硬币流通的部分，这是一个社会联系问题。因此，我们的挑战是，能够提供这种水平的服务。”





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