SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月14日）Play13:03SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.94MB)Published 14 September 2022 at 9:19amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 14 September 2022 at 9:19amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS英女王伊丽莎白二世的灵柩抵达白金汉宫；全国内阁会议将讨论全国哀悼日计划；中国国家主席习近平将两年多来首次外访；Advertisement亚美尼亚边境冲突已造成49人死亡。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国国家主席习近平将两年多以来首次外访乌克兰粮食出口增加，全球粮食价格回落想用孩子的名字向女王表达敬意？你的选择不只“伊丽莎白”一澳洲男子疑遭袋鼠袭击身亡 专家警告：勿将袋鼠当宠物分享Latest podcast episodes乌克兰称已收复6000平方公里失地 俄回应：撤退并重新集结【疫苗快报】莫德纳二价加强针正式获批用于18岁及以上人群SBS晚新闻（2022年9月13日）专程回澳参加2022悉尼跑步节的华人邱志江：“明年国际跑者会回来”