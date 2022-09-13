SBS早新闻（9月14日）

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Published 14 September 2022 at 9:19am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 14 September 2022 at 9:19am
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英女王伊丽莎白二世的灵柩抵达白金汉宫；
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中国国家主席习近平将两年多来首次外访；
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