本迪戈街头新风景？曲春晓的双语霓虹装置作品

SBS 普通话电台其他收听方式 本迪戈街头新风景？曲春晓的双语霓虹装置作品Play06:18SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.77MB)Published 11 September 2022 at 2:30pmBy Yuye LuSource: SBS 墨尔本艺术工作者及诗人曲春晓的双语霓虹装置作品在刚刚过去不久的2022年本迪戈白夜节上首次展出。SBS普通话请到曲春晓，分享作品背后的故事（点击封面音频，收听完整采访）。Published 11 September 2022 at 2:30pmBy Yuye LuSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。AdvertisementREAD MORE【我们的故事】烘焙达人Sam：中秋月饼 如何做到年年吃年年新？【我们的故事】旅澳画家柯鲁明：我在澳洲教艺考生【我们的故事】青年画家Chloe Shao：暗黑超现实主义的“一画一世界”【我们的故事】纹身师Vincent：“用心扎好每一幅图”分享Latest podcast episodes竹环境艺术周：以竹代木 应对气候变化【生活杂志】谷歌地图中你可能不知道的隐藏功能伊丽莎白女王去世后 君主制在澳大利亚是否还有前途？SBS早新闻（2022年9月11日）