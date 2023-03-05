巴黎奥运会门票开售 购票者称票价过高

希望购买明年巴黎奥运会门票的人抱怨票价高于预期，而且缺乏选择。





2024年巴黎奥运会购票的唯一方式就是网上销售，而且只能在巴黎奥运会官方网站参与抽签并购买。





40岁的英语教师艾梅莉·贝尼（Amelie Beney）表示，她在尝试购买门票后感到非常失望。





她缩短了一次海外旅行的时间，以便能准时坐在电脑前购买巴黎奥运会门票。





“我很高兴。我希望我的儿子能有这种独特的经历。他明年将满十岁，遗憾的是，我对门票和价格感到失望，因为门票和价格太贵了，我不明白为什么要这么贵。 这太疯狂了。”





贝尼失望地看到，她儿子最喜欢的运动项目的门票在巴黎奥运会官方网站上甚至无法买到，而且一些赛事的要价不菲。





“许多运动项目的门票都售罄了。足球比赛还有几场的门票可供购买。我发现有一场比赛的门票是50欧元，但基本上，如果我想购买篮球或手球比赛门票，那就是150欧元，游泳是230（欧元）。更不用说田径了，门票价格涨到了690欧元。谁能买得起这个价格的票？我买不起。”





巴黎奥组委表示，第一轮发售的近100万张廉价票每张售价24欧元，但低价门票售票首日就被抢购一空，后来者只能购买昂贵的门票。





巴黎奥组委官员迈克尔·阿洛伊西奥（Michael Aloisio）表示，虽然有些人会感到失望，但还有更多的销售阶段。





“我们知道需求量非常大，我们无法满足所有人对门票的愿望。所以我们知道人们会感到失望，我们知道我们没有为每个人准备门票。但是我们也知道，我们很快有更多的销售阶段开放，会有更多的门票，而且，是的，如果你的名字在门票套餐销售的最后阶段被抽中，那么你的选择远远少于那些名字被先抽中的人。也许这并不符合你的愿望，因此你应该把目标放在单项票销售阶段。”





据悉，巴黎奥运新一轮门票抽签将于3月15日至4月20日进行，5月15日开始售票，届时买家将有机会购买单项门票。





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