【安居澳洲】为什么在怀孕早期进行产检如此重要？

根据澳大利亚健康与福利研究所 (AIHW) 2019 年发布的数据，55% 的女性在怀孕的前10周内接受了产前检查。





墨尔本女性健康多元文化中心的执行主任阿德勒·莫多罗（Adele Murdolo） 博士说，产前保健旨在改善孕妇和婴儿的健康并预防疾病。



请孕妇在孕期较早的时候看你的保健医生，一旦你发现自己怀孕，请尽早预订产前检查，然后定期预约，因为产前护理有助于保健医生了解孕妇怀孕期间，是否有任何问题的迹象。 Dr Adele Murdolo, Executive Director at Multicultural Centre for Women’s Health, Melbourne.

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移民妇女是被确定为在孕早期不太可能进行产前检查的四个群体之一。





莫多罗博士解释说： “我们知道，与其他非移民妇女相比，移民妇女获得产前护理的时间要晚得多。澳大利亚政府建议女性在10周内进行第一次产前检查。但我们知道，即使在20周之后，仍有20%的移民妇女无法获得产前保健。这些是整个澳大利亚的数据，但是当您查看一些社会经济劣势更明显的特定地区时，比率甚至更低。而且我们也知道有些移民妇女实际上没有得到任何照顾。”



Some groups of migrant women in Australia don't get any antenatal care. Source: Getty / Getty Images/Dean Mitchell 莫多罗博士说，定期筛查可以发现和预防早期并发症。



在某些情况下，移民和难民妇女出现妊娠糖尿病、子痫前期以及死产率较高。因此，如果在整个怀孕期间出现任何问题，通常越早发现该病症或该病症的风险，您就可以更早地自行采取预防措施，或者保健医生可以为您的分娩出现问题进行预防，不仅在怀孕期间，在分娩阶段也是如此。 Dr Murdolo

阿曼达·亨利（Amanda Henry ）是新南威尔士大学妇产科副教授，也是悉尼圣乔治公立医院和皇家妇女医院的产科医生。





她说，建议第一次孕期检查是在怀孕的前10 周内，而不是在第14周之后。





我们所做的测试，也就是怀孕期间的常规测试分为三大类：超声波测试；有一些血液和尿液类型测试，然后还有其他测试，如宫颈筛查、检查血压和检查心理健康等。 Amanda Henry, Associate Professor in Obstetrics and Gynaecology at UNSW.

亨利教授说，第一次预约是咨询全科医生。





“当一个女人第一次发现自己怀孕的时候，她通常会去她的家庭医生那里得到证实，然后，那个时候，家庭医生通常会做一个初步的评估，包括女人的血压和检查她是否有任何重大疾病。可能影响怀孕的健康状况，然后全科医生通常会要求进行一些血液和尿液检查。”





然后，全科医生将与该孕妇讨论是选择采用公共医疗系统还是私人护理系统的服务。





就超声波而言，亨利教授说，澳大利亚妊娠护理指​​南推荐的唯一超声波是在18 到 20周时进行的超声波检查。





然而，许多女性也可能进行首次超声波检查，以确定是否怀孕。





“孕妇非常早期要进行的检查叫做首次超声波检查（dating scan），通过这次检查，你要留意的是比如，你的怀孕有没有进展。所以，有可能结果是，这次怀孕将会流产，但还没开始而已。通过早期扫描可以发现的另一件重要的事情是，如果怀孕是在错误的地方，而不是在子宫内，这就是所谓的异位妊娠。”







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Regular screening can prevent early complications. Source: Getty / Getty Images/Chris Ryan 许多女性可能进行的下一次扫描是在怀孕约11至 13周时进行的。 亨利教授说，这种扫描有不同的名称：“颈后透明带扫描”、“孕早期筛查扫描”或“胎儿解剖学检测”。





“超声波检查的总体目的是筛查潜在的染色体问题，特别是唐氏综合症，并及早观察婴儿的主要结构，如早期大脑发育、肾脏发育、早期心脏发育的情况。所以，我想这是对很多问题的提前观察，这些问题将在18到 20周的扫描检查中得到更详细的研究。”







Pregnant Women who don’t speak English can have an interpreter during antenatal consultation. Source: Getty / Getty Images/sturti 亨利教授说，形态扫描会在怀孕18到20周时进行，是为了检查婴儿的整体结构。





“我建议每个人都进行18到20周的扫描，以检查婴儿是否有任何明显的重大身体问题，并检查胎盘是否已经移开，并确保不会发生在婴儿出生时引起问题。通常还会在18到20周的扫描中检查子宫颈的长度。”





“有些问题几乎百分之一百的时间我们都会被检查出来。例如，脊柱裂和一些主要的肾脏问题，但可能会忽略其他一些问题，例如更轻微的心脏问题，还有，婴儿骨骼的各种问题实际上可能直到怀孕后期才变得明显。”





亨利教授说，没有一个单一的测试，甚至是多个测试的组合，可以保证婴儿100%健康。





然而，良好的产前保健可以帮助发现和预防早期并发症，在某些情况下甚至可以防止死产，她说。







有一定比例的死产可以通过妈妈可以做的非常简单的事情来预防，健康从业者可以在早期帮助做这样的预防，所以在怀孕期间发现问题非常非常重要。 Dr Murdolo.

莫多罗博士建议女性在发现自己怀孕后立即与 GP进行第一次预约，因为可能会有等待期。





她说，不会说英语的女性通常不知道她们在产前护理期间可以预约翻译服务。





“孕妇通常不知道有这个服务，而且有时孕妇已经预约了产检，而健康从业者很难在预约的那个时段找到口译员，而且在产前保健方面，推迟预约并不是很好，所以我认为，如果需要口译员，请与提供产前保健的人说明，这样保健人员可以帮助他们及早预订口译员的服务。”



