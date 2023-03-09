50岁 我辞去北京校长职务 来到悉尼重新当学生

一位来自北京的国际学校校长、教育从业者，在50岁之际做出了一个重大的决定：放弃目前的职位，从北京来到悉尼重新以学生的身份回归校园。





贾大明是北京一所国际学校的校长。从教多年，自1998年本科毕业以来至今，从教师到主管，校长，督学。





在众多岗位中积攒了丰富的教学经验，同时也逐渐感受到自己的学历不足以支撑如今的工作。随即，产生了提升学历的想法。





萌生了出国留学的想法后，他并没有因为自己的年龄而有太多顾虑。相反，果断下定决心暂时辞去校长的职务，毅然选择了来澳上学。



不是说年龄大就不能学

贾老师对于提升学历的态度十分坚定。他认为作为国际教育的从业者务必躬亲体会国际教育。这样无论是在工作或是生活中才会有更深层次的理解。然而，客观的困难也是实际存在的。





一方面因为年龄问题，一些留学所必备的申请材料例如出生证明，本科成绩单等需要大量的时间去寻找。





彼时并不是一个电子信息化的时代，所有的文件大都以纸质版存于档案馆。寻找与公正工作耗费了大量时间。



此外，未完整经历过西方教育的模式，第一堂课就让他感到无比困难。老师语速快，学术专业词汇晦涩，都是不小的挑战。





如今，贾老师的上学记录中以“走向深渊”四个字概括了开学第二周以来的经历与体验，足可见如钻冰取火、轧沙求油一般的挑战。



大龄是个挑战，记忆力与年轻人们不能比

尽管有种种困难，贾老师如今也已顺利入读悉尼大学。无论是申请的材料文书，还是上课遇到的问题都有惊无险地化解了。





就读教育管理与领导力专业的贾老师，甚至因为自己的工作经历而成为案例分析课的焦点。



对于我这个专业而言，大龄不是劣势，反而是优势。

他视 这些挑战为提升自己的机会，并希望和他一样有求学想法的人放下对年龄的偏见，肯定自己，不要再做等待。







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