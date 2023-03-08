19岁国际学生在澳洲遭遇严重车祸 朋友发起众筹获社区支持

要点： 2022 年9月4日，19 岁的阿娜特·保罗（Anat Paul）在昆州东南部一场车祸中身受重伤；

她的朋友、国际学生阿纳赫·沙吉（Anagha Shaji）发起众筹；

此前阿娜特在昆士兰科技大学攻读护理学学士学位。

过去六个月对国际学生阿娜特·保罗来说是一场噩梦。





2022年9月4日，阿娜特与朋友在从图沃柏（Toowoomba）前往布里斯班的途中发生严重车祸。





车上的乘客包括阿娜特和其他三位朋友都在车祸中受伤。





19岁的阿娜特被紧急送往布里斯本的亚历山德拉公主医院( Princess Alexandra Hospital) ，因伤势严重接受了四次手术。





她的朋友、国际学生安纳赫（Anagha Shaji）表示，阿娜特手部骨折、肠破裂和严重的脊髓损伤导致她的下半身瘫痪。



19-year-old Anat Paul was airlifted to Princess Alexandra Hospital in Brisbane after a car accident on September 4, 2022. Credit: Supplied by Anagha Shaji 阿娜特自事故发生后一直住院。



我来到澳大利亚才一年，已住院六个月。 阿娜特·保罗

安纳赫解释说，医生最初希望阿娜特的情况在手术后会有所改善，但后来指她对治疗没有反应。





安纳赫说：“（他们说）已经无能为力。”





阿娜特一直在医院接受训练来尽量满足她的基本需要，但仍然时刻需要得到支援。她说：“我的朋友想接我的母亲来到这里，但由于我家经济拮据而没有成行。”



Anat Paul has been in Australia only for one year, and has been in hospital for six months. Credit: Supplied by Anagha Shaji 阿娜特被告知余生将会瘫痪，没有机会再次行走或重新完全控制她的肠和膀胱。





然而，她对未来的治疗方案仍抱有希望。





“我必须回到喀拉拉邦（Kerala）的家人身边，我的父母正在尝试寻找是否有其它治疗方法可以帮我。”



Anat Paul is an international student who hails from Kerala, India Credit: Supplied by Anagha Shaji

社区提供支持

安纳赫在众筹网站 GoFundMe 发起了活动，为阿娜特能够返回印度南部的喀拉拉邦筹集资金和支付她未来的治疗费用。





她说：“社区的成员非常积极地支持我们。”



来自澳大利亚各地多个社区组织和个人都挺身而出支持阿娜特，到目前为止，我们已经筹集到超过12万澳元的善款。 阿纳赫·沙吉

安纳赫补充说，虽然到目前为止阿娜特的住院费用由她的海外学生医疗保险支付，但她将需要为未来的出行、治疗和康复支付大笔费用。





阿娜特预计将于 3 月中旬出院。





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