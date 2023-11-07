LISTEN TO 澳洲总理已邀请习近平访澳 双方会晤中谈及贸易、人权、台湾等议题 SBS Chinese 07/11/2023 04:42 Play

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对华访问第三天，与中国国家主席习近平在对北京会面，期间讨论了人权、对台湾的威胁升级以及价值200亿澳元的澳大利亚对华出口商品贸易禁令等问题。





习近平赞扬了总理为稳定和改善对华关系所做的努力，阿尔巴尼斯称这次会晤是热烈且极其成功的。





这次重要会晤酝酿了 18 个月。





总理安东尼·阿尔巴尼斯在北京人民大会堂与中国国家主席进行了一个多小时的会晤，他也是七年来首位踏足中国的澳大利亚总理。





阿尔巴尼斯表示与习近平的高级别会谈“非常积极”，而中国国家主席则称赞他的访问开创了两国关系的新纪元。



习近平在开幕词中赞扬了阿尔巴尼斯为稳定和改善两国关系所做的努力。





“在双方共同努力下，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。我对此感到欣慰。”





“一个健康和稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益，也符合地区国家的共同期待。我们要推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展。”





这位中国领导人说，北京和堪培拉已经“解决了一些问题”，并提到了一些争议点，包括人权、对台湾威胁的升级以及对高达200亿澳元的对华出口商品实施的贸易禁令。





阿尔巴尼斯说，他以原则性的方式提出了澳大利亚的立场。





总理说，中国领导人一直言出必行，但他并未表示信任他。





“我和习主席与中国的接触是积极的。这些接触都是建设性的。他从未对我说过无法兑现的话。这是与人打交道时必须采取的积极态度。但我们也认识到，我们拥有不同的政治体制，非常不同的价值观。”





在2020年两国关系最紧张的时候，中国对澳大利亚价值200亿澳元的出口商品实施了惩罚性贸易制裁。





现在，这一数字已降至 20 亿澳元。



阿尔巴尼斯说，希望在这一领域再次取得突破。





“我认为出现了令人鼓舞的迹象。我们已经看到我们两国之间的一些贸易障碍已经消除，我们两国之间在大麦等问题上的贸易往来已经重新启动，而且有大幅提升。”





阿尔巴尼斯一行还利用一些时间参观了北京的一些景点。





总理参观了北京天坛，纪念高夫·惠特拉姆（Gough Whitlam）访华 50 周年，习近平也提到了这一点。





“今年恰逢惠特拉姆先生首次以总理身份访华 50 周年。中国人讲：'吃水不忘挖井人'。中国人民不会忘记这位中澳关系的‘挖井人’。现在，我们又开启了中澳关系新的 50 年。你这次访问可以说是承前启后、继往开来。”





追随工党前总理的足迹来到天坛，不过，阿尔巴尼斯拒绝了靠在回音壁上重现惠特拉姆标志性照片的提议。



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外交部长黄英贤（Penny Wong）与阿尔巴尼斯一起参观了中国这座历史地标，站在回音壁旁，与他并肩穿过天坛。





AUKUS一直是澳中两国之间的争议焦点。





中国强烈反对澳大利亚、英国和美国组成的安全联盟AUKUS，认为这反映了一种“冷战思维”和旨在遏制中国的霸权主义做法。





中国还担心，AUKUS向澳大利亚转让技术可能会破坏全球核不扩散机制。





在中美印太地区局势紧张的背景下，阿尔巴尼斯重申了政府对安全条约的承诺。





“我们对AUKUS做出了承诺，并且正在积极落实。这就是我所说的诚实、坦率地与人打交道。我们对我们的参与一直都很坦诚。我们认为AUKUS符合澳大利亚的国家利益。我们还认为，AUKUS是促进该地区安全、和平与稳定的工具。”





随着紧张局势的解冻和两国关系的升温，总理已邀请习近平访问澳大利亚，习近平也同意了这一邀请，他反过来也邀请阿尔巴尼斯先生再次访问中国。





访华的最后一天，总理将在人民大会堂会见中国总理李强。



