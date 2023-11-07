一文了解：阿尔巴尼斯与习近平在北京会晤 双方谈了什么？没谈什么？

周一下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见了澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese），这次会晤持续了一个多小时。双方均同意，根据两国的共同利益推动澳中关系的发展。





在这次被形容为“非常积极”的会晤中，阿尔巴尼斯邀请中国国家主席习近平访问澳大利亚。



稳定两国关系

在会谈开始时，习近平与阿尔巴尼斯握手致意，并赞扬阿尔巴尼斯自当选总理以来对稳定两国关系所做的努力。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，他与中国国家主席在北京的高级别会谈“非常成功”。习近平表示，他的访问“承前启后、继往开来”。





双方在人民大会堂进行了一个多小时的会谈。





阿尔巴尼斯说，此次会晤是在去年巴厘岛20国集团会议期间建立的良好关系的基础上进行的。他表示，牢固的关系“对未来有利”。





他说：“我相信，通过高层对话以及人与人之间的联系增进了解，我们都能从中受益。我们两国之间强有力的关系将有益于未来。在出现分歧时，重要的是我们要进行沟通，从沟通中产生理解。”





周一早些时候，阿尔巴尼斯在北京标志性的天坛停留并拍照留念。1973年，即两国建交一年后，时任澳大利亚总理惠特拉姆（Gough Whitlam）曾到访过这里。



习近平在会谈中说：“今年是惠特拉姆总理访华50周年，你这次访问可以说是承前启后、继往开来。在双方共同努力下，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。”





“‘吃水不忘挖井人’，中国人民不会忘记这位中澳关系的‘挖井人’，”他说。





习近平还表示，中澳同为同为亚太地区国家、二十国集团重要成员，两国没有历史恩怨纠葛，没有根本利益冲突，完全可以成为相互信任、相互成就的伙伴。





阿尔巴尼斯还在早些时候会见了中国全国人大常委会委员长赵乐际。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）也与中国外交部长王毅会面。



经济和贸易关系

阿尔巴尼斯称此次会晤“非常积极”。





习近平表示，北京和堪培拉已经“解决了一些问题”。这些争议点据信包括人权、对台湾威胁的升级以及对澳大利亚出口商品实施的一度高达200亿澳元的贸易禁令。





在会晤后的新闻发布会上，阿尔巴尼斯表示，双方谈到了贸易和经济关系。





“我们谈到了贸易问题，并对由于两国关系的稳定，我们正在恢复两国间一直以来非常重要的贸易往来这一事实表示欢迎。”





“在1月至8月期间，澳大利亚出口了60亿澳元的产品，而这些产品曾经在对华出口贸易中受阻。如果我们看看去年同期，这些产品的出口额为8500万澳元，”他说，“这还是在一些变化发生之前，比如大麦和其他商品，还有葡萄酒的交易量也在增加。”



阿尔巴尼斯于上周日（11月5日）参观了中国国际进口博览会的澳大利亚展台。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 在会晤中，双方还讨论了葡萄酒问题。





“习主席转述说，在他访问澳大利亚后去了新西兰，它们都在夸新西兰的葡萄酒多么好。但他当然也认为，澳大利亚葡萄酒也很好，”阿尔巴尼斯说。





自50年前澳大利亚与中国签订第一份贸易协定以来，中国已经成为澳大利亚最大的贸易伙伴。





两国关系在前莫里森（Scott Morrison）政府执政期间恶化。2018年，出于国家安全担忧，澳大利亚禁止中国科技巨头华为参与澳大利亚的5G网络建设。2020年，澳大利亚呼吁对新冠病毒起源进行国际调查。





随后，北京方面对多种澳大利亚商品实施贸易制裁。中国也以种族主义事件为发布留学预警，提醒留学人员做好风险评估，谨慎选择赴澳或返澳学习。





1月，中国恢复澳大利亚煤炭的进口。8月，大麦的惩罚性关税被取消。上个月，中国同意对澳大利亚葡萄酒征收的高达218%的关税进行复审。



国际局势、区域稳定和人权等问题

双方还就国际局势、区域稳定和开放沟通渠道的重要性等问题进行会谈。阿尔巴尼斯说，他提出了领事和人权问题。





习近平在会晤中指出，在亚太地区，中国“不搞排他性小圈子，不搞集团政治，不搞阵营对抗”。





“中方愿同澳方开展更多三方、多方合作，支持南太平洋国家增强发展韧性，应对气候变化等挑战，在开放包容中维护亚太地区和平稳定。”





阿尔巴尼斯在新闻发布会上指出，他“确实与习主席讨论了国际问题，以及区域稳定和开放沟通渠道的重要性”。





阿尔巴尼斯在会后指出，他提出了领事和人权问题，这包括被中国关押的澳籍作家杨恒均。但他没有进行具体说明，也没有公布获得的回应。





杨恒均被中国政府指控从事间谍活动，目前已在中国被关押了四年有余。



AUKUS等问题没有被明确提出

在回答记者提问时，阿尔巴尼斯表示，双方没有明确提及澳英美联盟（AUKUS）相关话题。





“不过，我们讨论了区域问题，我们讨论了例如在台湾问题上的必要性。我重申澳大利亚支持现状以及我们在该区域采取的立场，”总理说。





阿尔巴尼斯承认，中国申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的问题在会晤期间被提出，但并未提供相关细节。





中国于2021年9月申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。去年5月，澳大利亚贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）公开表示，中国没有希望加入该协定。





该协定的前身是为制衡中国影响力而设立的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。



在新闻发布会上，阿尔巴尼斯重申了澳大利亚政府对此事的立场。





“政府的立场是，CPTPP需要展开工作，如果要加入该协议，需要所有各方和国家一致同意。”





习近平声称，中国希望加入CPTPP，“这只是作为全球贸易和经济参与这一普遍问题的一部分”。





中国就澳大利亚关键矿产与能源转型方面的投资，均没有被明确提出。





阿尔巴尼斯表示，中方向澳大利亚提出的14条不满也没有在会晤期间被提及。





2021年6月，时任总理莫里森证实，他在七国集团峰会期间提出了来自中国的14项不满。据称这份清单上列出来北京对认为澳大利亚导致中澳关系恶化的14个领域。





“我们所做的就是继续以一种有原则的、明确的方式，但也是一种不寻求扩大分歧以达到政治目的的方式，提出澳大利亚的立场，”阿尔巴尼斯说，“我们坚持了我们所有的立场。”



阿尔巴尼斯邀请习近平访问澳大利亚

在与中国国家主席习近平进行了“非常积极的接触”之后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯邀请习近平访问澳大利亚。





阿尔巴尼斯说，双方已经商定，习近平主席将在“一个双方都能受益的时间访问澳大利亚，具体时间有待商定”。他还被邀请回访中国。





阿尔巴尼斯表示，他不认为与中国是“交易关系”。





他说：“他（习近平）向我承诺的任何事情，无论是在会晤中，还是在我们一对一进行的其他讨论中，都是诚实和直截了当的。这就是关系的基础。”





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