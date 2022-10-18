【正在行动】澳洲华人看中共二十大

10月16日上午十点，中国共产党第二十次代表大会在北京开幕，中共中央总书记习近平代表十九届中央委员会报告，总结过去五年成就并阐述未来的路线。





习近平在报告中说，中国在抗击新冠疫情方面“坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇”，“最大限度保护了人民生命安全和身体健康”。他还强调中国在扶贫、国防和外交方面的成就，并称反腐败斗争取得“压倒性胜利”。





美籍华裔经济学家、旅美学者程晓农先生撰文分析称，习近平是真正掌握军权的中共最高领导人，连任没有悬念。



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习近平如果继续留任，将进入历史性的第三任期，成为自毛泽东以来任期最长的中共最高领导人。





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