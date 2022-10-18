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【正在行动】澳洲华人看中共二十大

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APTOPIX China Party Congress

Delegates applaud after a speech by Chinese President Xi Jinping during the opening ceremony of the 20th National Congress of China's ruling Communist Party at the Great Hall of the People in Beijing, Sunday, Oct. 16, 2022. Chinese leader Xi Jinping signaled Sunday that his government would maintain policies that have put it at odds with the U.S. and other nations and deepened Communist Party control of the economy and society. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

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Published 19 October 2022 at 10:35am, updated an hour ago at 10:37am
By Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS

中国共产党第二十次全国代表大会于上周日开幕，中国国家主席习近平是否连任成为备受关注的话题。

Published 19 October 2022 at 10:35am, updated an hour ago at 10:37am
By Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS
10月16日上午十点，中国共产党第二十次代表大会在北京开幕，中共中央总书记习近平代表十九届中央委员会报告，总结过去五年成就并阐述未来的路线。

习近平在报告中说，中国在抗击新冠疫情方面“坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇”，“最大限度保护了人民生命安全和身体健康”。他还强调中国在扶贫、国防和外交方面的成就，并称反腐败斗争取得“压倒性胜利”。

美籍华裔经济学家、旅美学者程晓农先生撰文分析称，习近平是真正掌握军权的中共最高领导人，连任没有悬念。
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习近平如果继续留任，将进入历史性的第三任期，成为自毛泽东以来任期最长的中共最高领导人。

在本期《正在行动》听众热线节目中，听友们就中共二十大的看点分享了看法。请您点击收听详细内容。
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【正在行动】澳洲华人看中共二十大

SBS Chinese

18/10/202227:51

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。

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