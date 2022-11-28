【安居澳洲】澳大利亚的蛇和蜘蛛：如果被咬了怎么办?

Highlights A bite from any large black spider should be treated as a medical emergency

Any snake bite must be treated as potentially life-threatening and apply a pressure immobilisation bandage as a key first aid step

You can access emergency medical assistance anywhere in Australia, including remote areas

新南威尔士州毒物信息中心医学主任达伦 罗伯茨 (Darren Roberts) 说：“ 澳大利亚因有毒动物而闻名天下，但说到蜘蛛，我们只需要担心一种蜘蛛，这就是漏斗形蜘蛛。虽然很多人都说红背蜘蛛有毒，被它们咬伤后会让你感到非常痛苦，但导致死亡或因严重中毒而急需医院救治的机率非常低。澳大利亚的所有其它蜘蛛通常被认为是低毒或无毒的。”



Research has disproved previous concerns about redback spider bites. Although they contain venom, effects take hours to develop and do not require medical treatment, unless there are signs of infection or aggravated symptoms. Credit: Getty Images/Jenny Dettrick 虽然在澳大利亚遇到蛇是很寻常的事，但致命的咬伤却是罕见的。





在澳大利亚的 172 种蛇中约有 100 种是有毒的，但只有 12 种可能对人类造成致命伤害，最近的数据显示，平均每年有两人死于蛇毒。





罗伯茨博士说：“我们知道这些蛇遍布澳大利亚各地，包括我们居住的地方，因此我们很可能会与它们互动。但幸运的是，由被蛇咬伤所引起的问题并不常见。”



“Snakes have very little reason to go into people's houses.” Professional snake catcher Gianni Hodgson says 90% of the calls he gets are for snake removals from a backyard. Credit: Getty Images/Andrew Balcombe / EyeEm

蜘蛛咬伤的急救方法

虽然澳大利亚的大多数蜘蛛咬伤造成的伤害很小，但重要的是要知道万一您或其人被咬了之后该怎么办。





罗伯茨博士说，除了漏斗形蜘蛛外，对于任何蜘蛛咬伤的建议是“用一些消毒药水清洗伤口，仔细检查你的破伤风是否是最新的，不然的话，就只能观察和等待了”。





为了避免出现进一步的症状或感染迹象，请及时就医。





局部疼痛也很常见。直接在咬伤部位冷敷或用干净的布包裹冰袋，直接敷于患处15 分钟即可缓解疼痛。



Spider bites (other than the funnel-web) can be so delicate that people don’t feel it until later, Dr Roberts says. Credit: Getty Images/Stefania Pelfini, La Waziya Photography 相反，被漏斗形蜘蛛咬伤会很痛，其毒性会危及生命，需要住院治疗。





必须把任何大的黑蜘蛛咬伤或疑似漏斗形蜘蛛咬伤视为医疗紧急情况。如有此类情况发生，我们应该立即拨打电话叫救护车。



Funnel-web spiders are found around Sydney and the east coast. Other big black spiders are found Australia-wide. Credit: Getty Images/Image Created by James van den Broek 罗伯茨博士解释了被漏斗形蜘蛛咬伤后应遵循以下几个步骤：





▪ “在咬伤部位周围使用压力固定绷带，然后上下打结。



▪ 伤者需要躺着不动，一直到救护车赶到事发地点。



▪不准他们四处走动。这可能会加速毒液流遍全身。





在救护车到达之前，尽量固定被咬伤的四肢，最好是用夹板来固定。



如果在内陆地区被咬伤怎么办？

肖恩·弗朗西斯 (Shaun Francis) 是皇家飞行医生服务中心昆士兰分部的一名医生，该服务中心是一家为澳大利亚农村和偏远社区提供航空医疗运输、医疗保健和 24 小时紧急服务的非营利性机构。





弗朗西斯博士说，蜘蛛咬伤在内陆地区很常见，而且造成咬伤的蜘蛛类型通常是未知的。



最初，咬伤的部位会有一定程度的疼痛、有些发红和肿胀，这并不是任何特定类型的咬伤所特有的。 肖恩·弗朗西斯 (Shaun Francis)，昆士兰皇家飞行医生服务中心

弗朗西斯博士解释说，全身症状的出现是中毒的标志，这可能需要空中救护，将患者用飞机紧急运送到大医院进行救治。





“当不仅仅是疼痛时，我们就会开始更加担心，而这通常是从出汗开始的。例如，漏斗形蜘蛛咬伤会发展为嘴巴周围麻木，可能会出现恶心和呕吐、腹痛或胸痛。





“与蛇咬伤相比，这是我们进行干预然后升级护理的触发因素，在蛇咬伤的情况下，即使没有这些症状，我们也会将患者转移，去接受确定性的治疗，” 弗朗西斯博士强调说。



In the outback, all emergency calls for snakebites trigger a medical response for suspected envenomation. Credit: Getty Images/kristianbell

毒蛇咬伤急救方法

有些毒蛇咬伤属于“干咬”，这意味着蛇咬人时没有释放毒液。





但弗朗西斯博士警告说，认为蛇咬伤是无毒的想法可能是危险的。所有确诊和疑似蛇咬伤的病例都应被看成是可能会危及生命的。





弗朗西斯博士概述了需要遵循的三个必要步骤





应用压力固定带



固定被咬伤的肢体，最好用夹板固定



拨打急救电话（000）。





根据专业捕蛇者詹尼·霍奇森（Gianni Hodgson）的说法，即使是无毒的咬伤也会引起问题。





“宠物可能与它们互动；儿童可能会被咬伤。它们是无毒的，但它们可能带有细菌。”



遇到蛇时不能做什么





蛇不太可能发起攻击，除非它们感到受威胁或害怕。大多数蛇咬伤发生在人们试图杀死或捕获蛇的时候。





霍奇森指出，认为蛇可能追你是一种常见的误解。



只有当蛇试图到达安全的地方而你挡住了它们的去路时，蛇才会靠近你。有一半时间他们甚至不知道你在那儿。 詹尼·霍奇森，职业捕蛇者

霍奇森分享了一些发现蛇时不应采取的措施。



“不要大声喧哗，因为如果你真的靠近它，它就会进入防御模式。

你应该通过移动和后退来让蛇知道你的存在。

如果您意外发现蛇就在您的脚下，请保持文丝不动。让蛇移动，蛇会继续前进。它只是还没有注意到你在那儿。”

如果被咬了该给谁打电话



如果不确定被蜘蛛咬伤后该怎么办，请拨打全国毒物信息中心求助热线 13 11 26。

对于所有蛇咬伤和任何紧急情况，请拨打紧急求救电话000。

如果您离医院很远，可以拨打 1300 69 7337联系皇家飞行医生服务中心。

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