新研究：多元文化群体自闭症诊断面临挑战

当三个孩子的母亲莎菲卡·贝尔贾维（Shafica Berjaoui）注意到她的儿子在发育过程中未达到某些里程碑时，她带他去看了儿科医生，医生诊断他患有自闭症。





“这让我松了一口气。因为我觉得我的担忧得到了证实，我觉得可以为我的儿子制定一个行动计划。在这个国家，我们有幸得到很多支持，但如果没有确诊，就无法获得帮助。所以，有了确诊结果，我能够获得更多的帮助。”





贝尔贾维的儿子阿尤布（Ayoub）现年9岁，是班级的班长，同时也是一名出色的足球运动员。





然而，贝尔贾维指出，尽管阿尤布幸运地在早期被确诊出患有自闭症，但她所在社区的一些人仍然对自闭症抱有成见。





“我认为许多社区，甚至不仅限于中东社区，一提到自闭症，就会说‘哦，我很抱歉，我希望他能好起来’。我不想听到这种话。我爱他现在的模样。他现在的状态很好，只是需要额外的支持。确实需要投入额外的努力，但自闭症并不像一种疾病，不会传染。”





一项新项目探究了多元文化群体在早期自闭症诊断方面可能面临的风险。





墨尔本奥尔加·坦尼森自闭症研究中心（Olga Tennison Autism Research Centre）的首席研究员伊夫拉·阿卜杜拉希博士（Dr Ifrah Abdullahi）表示，家庭需要被赋予寻求适当服务的能力。





“我们需要真正了解我们的社区，了解如何更好地与社区互动，同时聆听社区的需求。因此，我认为我们需要开展广泛的研究，探讨潜在的差异，以及如何在全民医疗保健体系内减少这些差异，因为每个孩子都有权获得公平和适当的支持。”





这项研究由拉筹伯大学进行，使用了2016年维多利亚州八个地方政府区域的人口普查数据。





研究显示，妇幼保健护士对1万3千多名42个月以下的儿童进行了监测，以寻找自闭症的早期迹象。





其中，340名“极有可能”患有自闭症的儿童接受了发育评估。





研究将这些儿童母亲的族裔、社会经济因素和自闭症发病率与他们各自所在的社区进行了比较。





阿卜杜拉希博士指出，这些数据产生了一些有趣的结果。





“我们发现，母亲来自非欧洲背景的家庭，以及会说两种或两种以上语言的家庭中，被诊断为自闭症的儿童比例适度增加。实际上，值得注意的是，根据我们的研究，来自非欧洲背景的母亲家庭中的儿童更有可能拥有受过良好教育的母亲、较高的家庭收入，以及诊断时母亲有较好的就业情况。”





对于母亲贝尔贾维来说，她希望这些研究发现能够在一定程度上打破自闭症的污名化。





“从我所在的社区来看，我确实觉得还有很多工作要做。人们需要明白，自闭症并不是无期徒刑。自闭症患者是可以得到帮助的。除非你寻求帮助，否则你的孩子就无法取得进步或充分发挥潜能。你必须成为孩子的拥护者。”





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