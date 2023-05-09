澳建材巨头Boral因违反《职业健康与安全法》被罚18万澳。Play03:05 Source: SBS下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (2.82MB) Boral 承认没有落实让墨尔本采石场的五名工人正确佩戴呼吸面罩，进而导致工人暴露在二氧化硅粉尘中。而此行为最高可被罚款150万澳元。科廷大学2022年的一项研究发现，50万澳大利亚工人在工作中会接触到硅尘，研究预计其中多达1万人属于罹患肺癌的高危人群。澳大利亚安全工作机构(Safe Work Australia)正在研究并推动在全国范围内禁止使用某些二氧化硅产品。欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS晚新闻（2023年5月9日）从生活纾困措施到福利医疗：澳洲联邦预算案前瞻 了解与您相关的内容分享Latest podcast episodes2023财政预算案：在财政盈余、通货膨胀和生活成本压力之下找到一个“过得去”的平衡【观点】SBS晚新闻（2023年5月9日）一场秘密同性婚礼：两个中国女孩“生生世世”的誓言背后【现场说法】移民审查报告呼吁改革移民政策 打分系统可能会怎么改？