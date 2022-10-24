新州维州洪灾区域居民被警告 水灾面前求生为第一要务

维州州长安德鲁斯说，根据预测 会有更多降水到来，特别是在维州北部地区，这意味着对于一些已经被洪水侵害的社区来说，这是个危及的时刻，原本水位已经退去，但现在重新攀升。安德鲁斯警告民众，洪灾面前，求生才是第一要务。





维州气象局发出警报，洪水预警已经扩大范围，维州大部分地区将迎来30至50毫米的局部强降雨。此外，包括伊丘卡((Echuca))和谢伯顿((Shepparton))在内的维州北部，还要为严重的风暴侵袭，做好预警。





新州的情况更不乐观。新州中西部被洪水淹没的河岸上发现了一具年轻女性的遗体。警方表示，昨夜在 (Mudgee) 库亚尔(Cooyal)河附近，一辆载有四人的汽车不幸卷入洪水。司机与两名男性乘客成功逃出，抵达安全地带，而第四名乘客，一位约28岁的女性却不见踪影。紧急服务部门连夜搜查，最终在今早（10月24日）10点左右寻获遗体。





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新州州长佩洛提警告：”严峻的紧急洪灾情况正在新州境内全面出现。需要对各社区讲明我们确实预计洪水水位还会上涨，所以请人们对身处的环境保持警惕，请不要在洪水中开车。每次我们发出这个警告后，仍然会看到新州居民开车通过这些水域，请不要这样做，我们已经说得不能更清楚了！“





由新州与昆州交界而来的高达200毫米的强降雨，与另一边从南澳 跨州袭来的降雨系统将给新州，尤其是东北部河流地区的居民带来更严峻的洪汛考验。当局已发布超过120条警报，其中包括20余条疏散令。利斯莫尔地区((Lismore))的居民已在昨夜紧急疏散。





预计今天晚间，威尔逊河(Wilsons River)流域将出现水位高达9.7米的大洪水。





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