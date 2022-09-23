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“凌晨拍卖，傍晚收摊” ：这位华人海鲜店主是如何在越南社区屹立20年的？

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Ping Lu

华人陆平在Cabramatta经营着海鲜生意 （Photo：Ranky Law）

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Published 23 September 2022 at 10:00am, updated 23 September 2022 at 10:14am
By Olivia Yuan
Source: SBS

Cabramatta是悉尼最大的越南裔社区之一。如果你经过这里, 在最繁忙的街区, 你可能会见过一家伫立了20多年海鲜店, 它的经营者是华人陆平。 作为华人，在这样一个多元文化社区经营小企业感受如何？ 遇到过哪些困难？而他又是以怎么样的方式融入并扎根当地社区的呢？ 陆平的故事也许并不独特, 但却是千千万万在澳华人奋斗生活的一个缩影。（点击上方收听音频）

Published 23 September 2022 at 10:00am, updated 23 September 2022 at 10:14am
By Olivia Yuan
Source: SBS
Cabramatta是悉尼文化最多元的一个地区之一。

这里也是悉尼最大的越南社区之一。在这里，有43.3%的居民是越南裔。另外，12.7%的居民在家说英语；9.8%的居民在家说广东话，而4.9%的居民的第一语言是普通话。

华人陆平的海鲜生意，就开设在这里。

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海鲜店主的一天

陆平在Cabramatta经营着两家海鲜门店。凌晨起床去鱼市场拍卖进货，白天看店，傍晚理货、清理库存，然后下班，20多年来，已经成为陆平的固定生活轨迹。

凌晨4点至4点半，是他开始工作的时候。这时，他会开着车，前往位于悉尼市区的鱼市场。

“这里5点开始拍卖螃蟹，以前5点半左右开始拍卖各种鱼，你必须提前一个小时到半小时进去。”

进去以后，把几排几号的什么种类的鱼拿本子记下来。同样一种鱼，可能有五种不同的等级——很新鲜、不太新鲜……这种鱼可能第三行最好、第五行最差——你要把它统计好、记下来。
陆平

在这里，陆平会决定今天的店里贩售哪些海鲜。

五点三十分，鱼市场的拍卖系统启动，这是进货的关键一步。

ping lu
陆平在以越南社区为主的Cabramatta经营着两家海鲜商店 (Photo: Ranky Law)
“比如这个鱼从十块钱往下转，一块钱一圈，比如达到八块，你按五箱，这就会自动进你的账户。买好鱼就可以推出去装车了。”

海鲜到店后，写好价牌，海鲜店就可以正式开张了。

“鱼是有新鲜程度的。一般到两三点就要降价，比如原本卖十块，就要九块、八块卖掉，免得第二天不新鲜了，就要倒掉了。”

傍晚六点，待清理剩余海鲜、刷洗过鱼箱之后，海鲜店的卷帘门，才算真正拉了下来。20余年来，这样的日子，几乎每天在陆平身上上演着。

适应当地社区喜好

陆平1990年来到澳大利亚，已经在这片土地上生活了30余个年头。像很多一代移民一样，在确定一个职业发展方向之前，他做过各种各样的尝试。

“一边学习，一边在工厂里面做，主要是机器维修，做很大的（那种）卷帘门，“他说，“就像2000悉尼奥运会的时候，它的场所必须在（奥运）两年前把卷帘门做好，上面的24个门窗都是我焊的。“

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2000年的陆平 （Photo：Supplied）
Cabramatta被很多人昵称为“宇宙买菜中心”，言下之意，就是生鲜、果蔬、肉类产品种类众多，价格低廉。

而由于越南裔的广泛分布，在这里，人们能很容易买到各种极具东南亚特色的商品。

那么，陆平为什么要选择这样一个社区开始他的商业旅程呢？

他坦言，在朋友的介绍和帮助下，他承接了一家正在转让的门店，半摸索着开始了海鲜生意。

然而，毕竟隔行如隔山。在文化如此多元的社区开办小企业，显然不是一件容易的事。

陆平遇到的第一关，就是语言方面的障碍。

在Cabramatta，越南语不仅仅是一个主要语种，还有相当多的人以柬埔寨语、粤语、闽南语为第一语言。

（顾客们）虽然有主要是越南人和柬埔寨人，还有部分是印尼人。（越南裔）中，近一半是华侨，他们说潮州话、广东话和国语。
陆平

“开始是跟着越南员工（学习），后来我们也学会了简单的对话。”

从外观看，可能很难看出这家商店由华人所经营——商店的招牌上是显眼的越南文、华语和英语，各种商品的价签上，也用英语标注。这是因为，陆平认为，适应当地社区的需求非常重要。

“越南人吃的鱼和华人不一样，华人喜欢吃的都是自己小时候（在祖籍国）吃的鱼，比如带鱼、黄鱼，但越南人喜欢吃的是䲞鱼、黄鳝或螃蟹之类的。”

“比如螃蟹，他们特别喜欢，而且购买力很强。过节的时候，一家人可能要买四个、五个。”

“去鱼市场拍卖的时候，进货就必须要进他们喜欢的东西。”

融入当地文化的方式

对陆平而言，踏踏实实在当地社区做好本职工作，就是他融入当地社区、拥抱多元文化的方式。

随着时代的发展，陆平也不断更新着自己的经营方式。最近几年，他也跟上“互联网”浪潮，拓展了团购和送货生意。

最多的时候，他雇佣了18名员工，包括华裔、越南裔和柬埔寨裔雇员。
ping lu
一次机缘巧合之下，陆平开始了海鲜生意 （Photo：Supplied）

每到周末，陆平就会和员工一起，用小面包车往悉尼的各个角落送货。

“主要是面向在悉尼的华人，他们在网上订货，安排好要什么东西——鱼、肉，各种东西，（整理成）一个包裹，然后送出去。”他说。

用这种方式，陆平不仅在澳大利亚立业、养家。与此同时，作为移民，他已经并且将会继续 以这种看似平淡的方式，融入当地社区，成为多元文化社会中一抹平凡却又独特的色彩。

（点击封面音频，收听完整报道


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