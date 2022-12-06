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向网络诽谤说“不”

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Credit: Tina Ji

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Published 6 December 2022 at 7:23pm, updated 37 minutes ago at 9:29pm
By Li Hua
Source: SBS

Legalment律师事务所律师Tina Ji从法律角度讲解网络诽谤知识。

Published 6 December 2022 at 7:23pm, updated 37 minutes ago at 9:29pm
By Li Hua
Source: SBS
互联网时代给人们的生活带来了极大的便利，但同时也带来了不少烦恼甚至是伤害，网络诽谤就是其中之一。

网络诽谤无疑会给当事人造成身心两方面的极大影响。那么网络诽谤到底有多严重，人们应该如何利用法律武器保护自己？利用网络进行诽谤的人应该承担什么法律后果？

点击上方音频，听律师Tina Ji为您讲解。

本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。

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