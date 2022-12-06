SBS 普通话电台其他收听方式 向网络诽谤说“不”Play14:29SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Tina Ji下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (19.91MB)Published 6 December 2022 at 7:23pm, updated 37 minutes ago at 9:29pmBy Li HuaSource: SBS Legalment律师事务所律师Tina Ji从法律角度讲解网络诽谤知识。Published 6 December 2022 at 7:23pm, updated 37 minutes ago at 9:29pmBy Li HuaSource: SBS互联网时代给人们的生活带来了极大的便利，但同时也带来了不少烦恼甚至是伤害，网络诽谤就是其中之一。网络诽谤无疑会给当事人造成身心两方面的极大影响。那么网络诽谤到底有多严重，人们应该如何利用法律武器保护自己？利用网络进行诽谤的人应该承担什么法律后果？点击上方音频，听律师Tina Ji为您讲解。本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新州中小学课程改革 着重打好基础新报告呼吁对澳大利亚Medicare进行“紧急整改”澳现金利率连续第八个月上升至十年最高水平分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月6日）澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全【闲话澳洲】澳洲“丛林诗人”班卓·帕特森夏季防晒刻不容缓