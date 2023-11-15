对话台湾电影《流麻沟十五号》出品人姚文智：我希望自由地讲述台湾真实故事

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姚文智（中）在堪培拉电影放映会上。 Credit: supplied

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“我们不是编号，我们有姓名”，这句话来自去年上映的台湾电影《流麻沟十五号》，尽力还原了1950年代绿岛集中营被关押的一批女思想犯的监狱生活。 近日，该部影片团队人员在悉尼、墨尔本、堪培拉等多个城市举办放映会。 曾任台湾高雄市新闻处处长、台湾民主进步党立法委员的台湾前政治人物姚文智是该部影片出品人。他说，他希望自由地讲述台湾真实的故事。

近日，台湾电影《流麻沟十五号》团队人员在澳大利亚多个城市举办放映会。

而该部影片的出品人为前台湾政治人物姚文智，他曾任台湾高雄市新闻处处长、台湾民主进步党立法委员，如今为电影产业工作者，几年前成立了“湠台湾电影公司”。

他在接受SBS普通话节目采访时表示，他希望可以自由地讲述台湾真实的故事，而对“湠台湾电影公司”的取名也饱含了他进军影视行业时的初心。

“‘湠’这个字有一传十、十传百，慢慢扩散的意思。”姚文智说，“因为我觉得台湾的故事许多人不晓得，包括台湾年轻的一代都不见得很清楚。我思考怎么样把这样的故事拍出来，让更多人知道。”
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姚文智在电影放映会上给海报签名。 Credit: supplied
于去年上映的《流麻沟十五号》又名<Untold Herstory>，讲述了1950年代绿岛集中营被关押的一批女思想犯的监狱生活。

而这些故事脱胎于原著作者曹钦荣进行的二十余年的大量田野调查和访谈，透过女性口述历史、书信、照片，才足以尽量还原出历史中的这一过往。
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姚文智出生于1965年12月4日，台湾前政治人物，现为电影产业工作者，现任湠台湾电影公司创办人、负责人；《自由时报》记者出身，曾任高雄市新闻处处长、高雄市副秘书长、行政院新闻局局长、民主进步党立法委员。2019年，成立「湠台湾电影公司」投入电影圈。首部作品《流麻沟十五号》已于2022年10月28日上映。 Credit: supplied
对于这段历史，姚文智表示：“在过去的年代，不要说拍成电影了，在私底下口耳传述，大家心里都有阴影。那时台湾经历长期戒严、国民党的威权统治、白色恐怖，影响了整个台湾的民众的心灵。我认为即使台湾现在自由化民主化经历了三四十年，老一辈心里还有这样的阴影，年轻人因为这样的阴影对过去走过的路都不知道。那所以它（英译）才会被叫做untold herstory。”

他说，该片中有一句话十分打动他——“经过了那么多的苦难，你还保有爱。”
这句话我希望传达给追求民主、追求自由的所有的人。台湾经历过这些过程，不是天上掉下来的，是很多人心里有爱，有爱才能实现台湾到今天能完成的目标以及面对未来的挑战。
这部电影具体讲述了一个什么样的故事？拍摄背后有着什么样的经历？姚文智对台湾电影的发展有什么用样的见解？
 
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对话台湾电影《流麻沟十五号》出品人姚文智：我希望自由地讲述台湾真实故事

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15/11/202313:30
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