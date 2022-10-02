反对虐待老人宣传活动：施暴者务必三思而行

SBS 普通话电台其他收听方式 反对虐待老人宣传活动：施暴者务必三思而行Play05:22SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.92MB)Published 2 October 2022 at 2:28pmPresented by Yuye LuSource: SBS 新的数据显示，六分之一的澳大利亚老人在过去一年中经历过虐待，新冠大流行使问题愈加严重。恰逢国际老年人日（10月1日），一项针对施暴者的新视频宣传活动敦促他们关注其行为产生的后果（点击封面音频，收听完整节目）。Published 2 October 2022 at 2:28pmPresented by Yuye LuSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE临签持有者因永居签证审批时间过长举行全国抗议俄罗斯正式宣布吞并乌克兰四个地区分享Latest podcast episodesSBS早新闻（10月02日）喜剧《朱丽欧与罗密叶》即将在墨尔本上演【萌宠乐园】解读宠物猫咪的肢体语言SBS早新闻（2022年10月1日）