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反对虐待老人宣传活动：施暴者务必三思而行

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Published 2 October 2022 at 2:28pm
Presented by Yuye Lu
Source: SBS

新的数据显示，六分之一的澳大利亚老人在过去一年中经历过虐待，新冠大流行使问题愈加严重。恰逢国际老年人日（10月1日），一项针对施暴者的新视频宣传活动敦促他们关注其行为产生的后果（点击封面音频，收听完整节目）。

Published 2 October 2022 at 2:28pm
Presented by Yuye Lu
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