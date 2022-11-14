从连锁宠物店女霸总到澳洲首位华裔女特技飞行员

澳大利亚特技飞行锦标赛新州赛区的赛事不久前刚刚结束，这也是学习特技飞行两年的Mido人生中第二次参加这一全国最高级别的特技飞行比赛。



2016年才开始接触学开飞机，家里还有两个学龄儿童，跨入特技飞行领域短短两年，从连锁宠物店女霸总到如今全澳唯一华裔女特技飞行员，Mido的付出绝不是一句“哇，好厉害，女特技飞行员！”那么简单。





接下来，我们就通过本台记者与Mido的对话。

