从连锁宠物店女霸总到澳洲首位华裔女特技飞行员

SBS 普通话电台其他收听方式 从连锁宠物店女霸总到澳洲首位华裔女特技飞行员Play09:22SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.58MB)Published 15 November 2022 at 7:47amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 从恐飞的连锁宠物店女老板到在全澳最高级别的特技飞行比赛中获得优异成绩，Mido的经历既励志又活色生香。欢迎点击收听。Published 15 November 2022 at 7:47amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS澳大利亚特技飞行锦标赛新州赛区的赛事不久前刚刚结束，这也是学习特技飞行两年的Mido人生中第二次参加这一全国最高级别的特技飞行比赛。2016年才开始接触学开飞机，家里还有两个学龄儿童，跨入特技飞行领域短短两年，从连锁宠物店女霸总到如今全澳唯一华裔女特技飞行员，Mido的付出绝不是一句“哇，好厉害，女特技飞行员！”那么简单。接下来，我们就通过本台记者与Mido的对话。AdvertisementREAD MORE多个团体敦促民众及社交媒体勿下载分享发布Medibank被盗信息土耳其伊斯坦布尔市中心发生疑似炸弹袭击 致6死81伤多个账号因冒充埃隆·马斯克被暂停世界人口达到80亿 中国出生率降至新低David:我记忆里的“供销社”分享Latest podcast episodes关注男性精神健康：胃痛原来和压力太大有关？【健身课堂】Sabrina王骑行600公里为儿童癌症研究筹款澳洲总理阿尔巴尼斯确认将与中国主席习近平周二（11月15日）会面世界人口达到80亿 中国出生率降至新低