巧克力的传奇：从俄罗斯中国以色列到悉尼，从松露金合欢青柠到塔州胡椒

16年前的一天，塔什·托普希吉（Tash Topschij）在整理母亲Lila的旧物时，发现了一份手写的食谱。这是Lila一生钟爱的俄罗斯松露巧克力配方，它几乎伴随了Lila一生，从中国到俄罗斯、以色列，然后又来到澳大利亚。





“妈妈在中国出生，因为她的父亲在1917年革命期间越过边境到哈尔滨，在那儿成了家。后来，妈妈离开了哈尔滨，嫁给了她的第一任丈夫，定居以色列。50年代，她搬迁到了澳大利亚，在悉尼，妈妈偶遇了她的第二任丈夫，也就是我的父亲，父亲是一名乌克兰歌剧演员。“





16年后的今天，Baba Lila巧克力在新南威尔士州麦考瑞港社区(Port Macquarie)落户，这是塔什的灵感与创新，她将妈妈的方子和澳洲的本土食材结合在了一起，并创立了这个以母亲的名字命名的巧克力品牌。塔什说，她以这种方式来回归疏远已久的俄罗斯传统文化，与此同时也在表达一种对澳大利亚文化的尊重。





“我做的这个巧克力中加入了澳洲的本土食材：有金合欢籽、塔斯马尼亚胡椒、柠檬桃金娘、茴香桃金娘、灌木青柠……这些和妈妈的配方完美契合！”





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