【跨年特别热线】看跨年烟火？与亲友聚餐？我在澳洲迎接2023

悉尼的跨年烟火秀是澳大利亚最负盛名、国际知名度最高的表演之一，每年都会被全世界的媒体争相报道。





今年的悉尼跨年烟火秀将回归到疫情之前的规模。





在8:57pm的原住民仪式之后，晚上9:00将正式开启第一轮烟火表演。



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墨尔本将举行有史以来规模最大的跨年烟花表演，燃放烟花的摩天大楼屋顶将破纪录，以迎接2023年的到来。





烟花和激光表演将在30座市中心建筑的顶部火力全开，比2019年的22座有所增加。





庆祝区的烟花将在晚上9点半和午夜时分燃放。四个庆祝区已经确定，分别位于Docklands、Flagstaff Gardens、Treasury Gardens和Kings Domain。





公共交通将免费，时间表和工作人员已经得到加强，以帮助参加庆祝活动的人群回家。





除了悉尼之外，墨尔本、布里斯班和珀斯等各首府城市都有自己独特的跨年烟火安排，给当地居民提供一个和亲朋好友一起辞旧迎新的好机会。





今年的跨年夜，您会在澳洲看烟火吗？有没有让您印象深刻的跨年活动？请听听众朋友分享自己的跨年故事。





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