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【跨年特别热线】看跨年烟火？与亲友聚餐？我在澳洲迎接2023

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墨尔本跨年烟火秀。 Source: AAP

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Published 31 December 2022 at 10:11am
By Mo Lin
Source: SBS

每年的跨年夜（NYE），世界各地都会用自己独特的方式辞旧迎新。在澳洲，人们习惯在绚烂的烟花表演中迎接新年的到来。今年的跨年夜，您会在澳洲看烟火吗？有没有让您印象深刻的跨年活动？请听听众朋友分享自己的跨年故事。

Published 31 December 2022 at 10:11am
By Mo Lin
Source: SBS
悉尼的跨年烟火秀是澳大利亚最负盛名、国际知名度最高的表演之一，每年都会被全世界的媒体争相报道。

今年的悉尼跨年烟火秀将回归到疫情之前的规模。

当天，澳大利亚广播公司（ABC）的电视、网络平台
iview
YouTube
等平台将从澳大利亚东部时间晚上8:30开始直播悉尼的庆祝活动。

在8:57pm的原住民仪式之后，晚上9:00将正式开启第一轮烟火表演。
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跨年夜全澳各地烟花及庆典活动指南

墨尔本将举行有史以来规模最大的跨年烟花表演，燃放烟花的摩天大楼屋顶将破纪录，以迎接2023年的到来。

烟花和激光表演将在30座市中心建筑的顶部火力全开，比2019年的22座有所增加。

庆祝区的烟花将在晚上9点半和午夜时分燃放。四个庆祝区已经确定，分别位于Docklands、Flagstaff Gardens、Treasury Gardens和Kings Domain。

公共交通将免费，时间表和工作人员已经得到加强，以帮助参加庆祝活动的人群回家。

除了悉尼之外，墨尔本、布里斯班和珀斯等各首府城市都有自己独特的跨年烟火安排，给当地居民提供一个和亲朋好友一起辞旧迎新的好机会。

今年的跨年夜，您会在澳洲看烟火吗？有没有让您印象深刻的跨年活动？请听听众朋友分享自己的跨年故事。

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